El Presidente se quedó sin memoria

El Presidente López Obrador estaba furioso el jueves por la mañana. Dijo que es “irresponsable y una ofensa para el pueblo de México. Es una propuesta injerencista e inaceptable. Es una acción prepotente, alevosa y majadera”. Por supuesto que se refería a las propuestas de algunos legisladores norteamericanos que piden calificar a los carteles como terroristas y que se permita la participación del ejército de ese país para combatirlos. Y quiso ‘intimidar’ al señalar que “también nosotros vamos a exigir sanciones -contra Estados Unidos- y pudiéramos acudir a la ONU”. Yo preguntaría, ¿a la Organización de Naciones Unidas? y ¿con qué cara?

Hay que tener memoria y vamos recordando algunas opiniones de AMLO sobre la ONU.

El 16 de diciembre de 2021, el mandatario dijo que el organismo mundial tiene mucho burocratismo, porque “sobran organismos en la ONU, hay una burocracia dorada”, agregando que “no han hecho nada para enfrentar la corrupción y la desigualdad global. Ganan muchísimos dinero y no hacen nada”.

El 9 de septiembre de 2022, se fue de lleno en contra de las Naciones Unidas “por no hacer nada para detener el conflicto entre Rusia y Ucrania”, tildandolos de “florero”. Y se preguntó, “¿qué hicieron para evitarla o que están haciendo ahora para detenerla?. Ya es tiempo de que haya cambios, y ya basta de la simulación y de la hipocresía”, enfatizó.

El 12 de septiembre de 2022, al defender la estancia del ejército mexicano en tareas de seguridad, López Obrador criticó a los organismos internacionales a quienes llamó “alcahuetes, supuestamente defensores de derechos humanos, de la OEA -Organización de Estados Americanos- o de la ONU preocupados, cuando en su momento guardaron silencio, no vieron nada. Pues cómo van a ver si se les nubla la vista por su corservadurismo”.

Y el pasado 24 de enero, cuando dijo que la ONU ‘no tiene mucha autoridad para cuestionar a México sobre las desapariciones y el respeto a los derechos humanos”, en respuesta a Volker Turk, Alto Comisionado del organismo mundial para los derechos humanos, quien afirmó que el gobierno de AMLO “no ha actuado con firmeza para combatir este crimen atroz”.

El presidente de México quiere contrarrestar la ofensiva de legisladores estadounidenses que ofrecen ayuda para combatir a los cárteles, arropándose o amparándose en la ONU, en un organismo lleno de “burocracia dorada”, que “ganan mucho y no hacen nada”, a los que tilda solo de ‘florero’, de los que dice “ya basta de simulación”, donde dice reina la “hipocresía” , a los que llama “alcahuetes”, donde predomina el “conservadurismo” y de los que manifiesta que no tienen “autoridad”. ¿Está seguro señor Presidente? La verdad es que tiene poca memoria y así como dice dice una cosa, dice otra y no sabe lo que quiere o declara. El miércoles pasado el editorial de Los Angeles Times estuvo dedicado a nuestro mandatario. Bajo el título “AMLO en su debacle”, dice que “el presidente mexicano ha hecho evidente que su estado de ánimo en la recta final del sexenio es cada vez más intolerante y extremo. Ha habido incluso opiniones editoriales que se cuestionan el estado de salud mental del presidente mexicano y sus capacidades para gobernar -lo que sucede con sus acciones y reacciones-, puede ser un intento desesperado por distraer a la opinión pública”. ¿Usted, qué opina?

