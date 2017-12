El Presidente embarrado

Sería muy cínico, verdaderamente cínico que la revelación de la trama de corrupción para financiar campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no alcance a altos mandos políticos de este país.

Como se sabe, esta semana fue revelado un esquema de corrupción mediante el que se financiaron campañas del PRI en Chihuahua, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Durango, según publicó primero Reforma el lunes, y el jueves pasado el diario New York Times y la revista Proceso, en un largo y extenso reportaje elaborado por Azam Ahmed y Jesús Esquivel.

De una investigación por desvío de recursos en Chihuahua, se desprende que la dirigencia nacional del tricolor, dirigida entonces por el poderoso capo de la política Manlio Fabio Beltrones, ideo un esquema para que algunos gobiernos estatales recibieran recursos federales autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en ese entonces encabezada por Luis Videgaray. Una vez que los recursos federales llegaban a los estados, estos simulaban contratos de compras y prestación de servicios a empresas fantasma organizadas por Alejandro Gutiérrez, secretario general del CEN del PRI y cercano a Beltrones, y de estas empresas simuladas salieron recursos para pagar campañas en los estados referidos en 2016.

En síntesis, Manlio Fabio (PRI) armó el esquema, Luis Videgaray (SHCP) soltó el dinero, de modo que es difícil pensar que el presidente Enrique Peña Nieto no estuviera enterado de este esquema fraudulento o dicho más coloquialmente, ni modo que el inquilino de Los Pinos no esté embarrado en el financiamiento ilegal a su partido.

Una de las pruebas centrales para probar este esquema son las declaraciones de Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación, Cultura y Deportes de Chihuahua, en el gobierno del ex gobernador fugado César Duarte. Yáñez está en la cárcel y sentenciado a cuatro años de prisión. Y de sus declaraciones se logró la detención de Alejandro Gutiérrez, el cercano colaborador de Beltrones.

Las evidencias son sólidas, y la investigación completa debería lograr la incriminación de los altos políticos que decidieron que el PRI se financiara de manera corrupta con dinero desviado de los estados, y esas personas son Beltrones, Videgaray y debería investigarse si Peña Nieto estaba al tanto y autorizó dicho esquema. Sería increíble que no lo supiera. Basta recordar que él mismo Peña Nieto recibió mil millones de pesos para financiar ilegalmente su campaña a la presidencia en 2012, de parte del gobierno de Veracruz, según testimonios que recabó Arturo Ángel en su libro Duarte, el priista perfecto. Esto indica que el financiamiento ilegal al PRI no ocurrió no sólo en 2016 y no solo en los estados referidos. Aquí mismo en Jalisco el PRI, regularmente, paga sus costosas campañas con dinero negro, ilegal, que los lleva a gastar mucho más del tope permitido por las leyes electorales.

Sería muy cínico, dije arriba, que entonces no se investigue a los altos mandos políticos que de manera habi tual pagan las campañas con dinero ilegal. Pero estamos en México, capital de la impunidad y paraíso de los políticos corruptos, por lo que se puede anticipar que se encarcelará a los operadores de menor perfil y se dejará impunes a los políticos más poderosos y más corruptos. Aunque Peña Nieto esté embarrado.