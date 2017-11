El Paraíso está en otra isla

En 2003 Mario Vargas Llosa escribió la novela “El paraíso está en la otra esquina”, una biografía sobre Flora Tristán, una mujer peruana promotora de los derechos de las mujeres en Francia, y el nieto de ella, nada menos que el pintor francés Paul Gauguin, incansable perseguidor del paraíso salvaje. Ninguno de los dos sabía que unos años después, desde finales del siglo XX y en el XXI, lo que denominaríamos paraíso no sería la sociedad igualitaria ni la tierra virgen sino ese lugar donde no se paga impuestos.

Las revelaciones del Consorcio de Periodistas de Investigación, compuesto por más de un centenar de periodistas de 96 medios radicados en 47 países, sacó a la luz la forma en que políticos, empresarios y famosos evaden el pago de impuestos en una decena de pequeños países, casi todos ellos son islas, o más aún usan estos paraísos para hacer negocios con el enemigo.

Comencemos por aclarar una cosa. Aunque para muchos ciudadanos, principalmente empresarios, evadir impuestos es un deporte, en realidad es un delito. Hay que distinguir entre estrategias fiscales y evasión. Aunque muchas veces la línea es muy delgada, la diferencia es qué es legal y qué no. Esto es, no toda empresa off shore implica la comisión de un ilícito, pero en la mayoría de los casos su finalidad es evadir impuestos, esconder ingresos (en el caso de los políticos), hacer negocio con el enemigo o alguna persona non grata, o lavar dinero, no solo del narcotráfico sino de actos de corrupción.

Lo que más ha llamado la atención es por supuesto los negocios de miembros del gabinete y el yerno de Donald Trump con personas cercanas al círculo del presidente Putin de Rusia. En medio de la investigación de la famosa Trama Rusa de la campaña del presidente estadounidense estas revelaciones son, más que el señalamiento de una posible evasión de impuestos, el contexto en que se da y se explica este amasiato político.

En el caso de los mexicanos destaca sin duda Miguel Quintana, de Grupo Xcaret, que es cuñado de Miguel Ángel Gurría, el mexicano presidente de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que ha insistido desde su posición en este organismo multilateral que los países deben combatir con más fuerza este tipo de prácticas. Por supuesto que Gurría no tiene nada que ver con lo que haga o no su cuñado. Dice el dicho que todo mundo tiene derecho a tener un tío narco y una prima alegre en referencia a que nadie es responsable de lo que haga o dejen de hacer sus familiares, pero no deja de ser paradójico si no es que contradictorio.

Vienen muchas más revelaciones de los papeles del Paraíso. Algunos revelarán delitos, otros serán solo morbo.