El AIFA, una mentira más

A pesar de que el 16 de junio pasado Skytrax -la organización de calificación aérea internacional, con sede en Londres, Inglaterra- dio a conocer los World Airports Awards 2022, donde no aparece ningún aeropuerto mexicano, el presidente de México tiene “otros datos”.

En uno de los mensajes grabados recientemente con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno, López Obrador dijo que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) “...se construyó en dos años y medio, nos ahorramos 100 mil millones de pesos, es el mejor aeropuerto de América Latina”. ¡Falso esto último!

Skytrax evaluó el servicio y las instalaciones en más de 550 aeropuertos del mundo y la conclusión a la que llegó, es que el aeropuerto internacional de Hamad, en Doha, es el mejor por segundo año consecutivo, seguido por el Tokio/Haneda en Japón y el Changi de Singapur, mientras que de América Latina los mejores evaluados fueron El Dorado de Bogotá, Colombia -número 35-, el Mariscal Sucre de Quito, Ecuador -39-, y el Jorge Chávez de Lima, Perú (73).

Aunado a que no fueron bien evaluados y considerados los aeropuertos mexicanos, hay que recordar que el 25 de mayo del año pasado la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos rebajó la calificación de seguridad aérea de nuestro país, debido a limitaciones de las aerolíneas aéreas y que no se cumple con los estándares internacionales mínimos de seguridad en varias áreas. La FAA llevó a cabo una auditoría -entre octubre del 2020 y hasta febrero del 2021- a la Agencia Federal de Aviación Civil de México (AFAC) y concluyó que las acciones del gobierno mexicano para corregir deficiencias no han sido suficientes. Este requisito -el de la seguridad- es otro elemento fundamental para impedir que se pueda aspirar a tener una buena evaluación y reconocimiento a nivel internacional.

Apenas el jueves de la semana pasada ejecutivos de Qatar Airways, American Airlines, Japan Airlines y FinnAir en México descartaron que tenga planes de aterrizar en el Aeropuerto Felipe Angeles -sin dar más razones-, ante los rumores que surgieron de que algunas aerolíneas estaban considerando hacerlo en un futuro mediato.

La conclusión es que el Felipe Ángeles, ni ningún otro aeropuerto mexicano, aparecen en el selecto grupo de instalaciones y servicios aeroportuarios de primer nivel y menos como el “mejor de América Latina”, como dijera López Obrador. Pero esto no nos debe de extrañar. El año pasado, antes del tercer informe de gobierno, la consultora política SPIN -Taller de Comunicación Política- reveló que el presidente llegaba a su tercer reporte anual con más de 61 mil declaraciones falsas o engañosas en sus conferencias y mensajes. Unas 20 mil mentiras por año en promedio. Lo que significa, que a este Cuarto Informe de Gobierno -siguiendo la tendencia- llega con más de 80 mil mentiras. Y la del aeropuerto Felipe Ángeles, es una de ellas. ¿Usted, qué opina?

