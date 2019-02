El 14 de febrero de Alfaro con AMLO

Hace menos de un mes, en el RADAR del pasado 24 de enero, lamentaba que con el pleito que escalaba entre el gobernador Enrique Alfaro y el Presidente Andrés Manuel López Obrador todos los jaliscienses perdíamos.

Y que los que seguramente festinaban los desencuentros que tuvieron por el tema del desabasto de gasolina, eran los mafiosos narco-huachicoleros que veían en ese distanciamiento la imposibilidad de que el Gobierno federal y estatal, hicieran un frente común para combatirlos y poner freno al saqueo que por décadas han cometido en Jalisco, especialmente en Tlajomulco, Tala y Zapotlanejo, ubicados entre los municipios con más tomas clandestinas del país.

Porque si bien las diferencias entre Alfaro y López Obrador iniciaron desde la campaña electoral de 2006 y se intensificaron durante la pasada contienda por los comicios del 2018 donde se dijeron de todo, la tensión entre ambos volvió en la calidad de uno como Presidente electo y del otro como gobernador electo. Primero por el tema de las facultades que se querían dar inicialmente a los súperdelegados de la presidencia en las entidades, por considerarlas un atentado contra el Federalismo; y luego por el reparto de participaciones a los estados en el presupuesto federal del 2019, que según Alfaro, daba un trato injusto a Jalisco.

Pero sin duda, lo que más tensó la relación fue el tema de la escasez de hidrocarburos en Jalisco a mediados de enero, al grado que el tono de la confrontación fue incluso tema en varias de las ruedas de prensa mañaneras del Presidente.

Ahí López Obrador pasó de afirmar que los reclamos del gobernador eran sólo para polemizar, a soltar que Alfaro no era “serio” sino más bien “publicitario”. En sus redes el mandatario jalisciense le replicó que el problema de la falta de gasolina no era “un asunto publicitario”, que requería toda la “seriedad” del Gobierno federal y que no dijera “zafo” a su responsabilidad. “No estoy polemizando, soy muy serio. Me canso ganso”, le ironizó al Presidente.

Por todo este escenario de hostilidades, es una muy buena noticia que se hayan hecho a un lado rencillas, y que por una parte el gobernador insistiera en su encuentro con el Presidente, y éste lo haya recibido finalmente ayer en Palacio Nacional.

El paseíllo que tuvieron este 14 de febrero Alfaro y AMLO en la sede presidencial es alentador para que finalmente se llegue a pactos y acuerdos en favor de Jalisco, y la construcción de un trato institucional pleno entre el Presidente y el gobernador, y para conjurar enfrentamientos más propios de contiendas político-electorales que habían prevalecido.

El encuentro en el amoroso día de San Valentín es además altamente oportuno de cara a la primera visita presidencial el 9 de marzo a Jalisco. Enhorabuena y que la concordia dure al menos hasta el próximo proceso electoral.