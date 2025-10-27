“Acecho político”

En el Congreso de Jalisco decidieron que ya era hora de ponerle alto al “stalking” y alistan la aprobación de una reforma contra el acecho, gracias al impulso de legisladoras… aunque el dictamen también tuvo su propio acosador: el congelador legislativo.

La iniciativa castiga el acecho con hasta dos años de cárcel. Y nos dicen que llevaba meses lista, pero diputados integrantes de la comisión la “bajaron” dos veces, quizá para no espantar a nadie con tanto compromiso.

El principal resistente, nos cuentan, fue Enrique Velázquez, quien parece preferir seguirle la pista a los temas a su ritmo.

La comisión -compuesta por Norma López, Alejandro Puerto, Miguel de la Rosa, Isaías Cortés y José Luis Tostado- por fin desempolvó la propuesta. Y las organizaciones celebran el paso.

Si la vuelven a bajar… ya será caso del “stalking” político. ¿O qué?

***

Dicen en los pasillos del Ayuntamiento de Tlaquepaque que se viene un diciembre movidito… y no precisamente por las posadas.

En el gabinete de Laura Imelda Pérez Segura ya suenan las sillas: unas se tambalean, otras ya tienen dueño nuevo y unas más ya están empacando la foto familiar.

Después del relevo en la Secretaría de Seguridad -donde Mario Silva Orozco tomó el timón-, se comenta que el ajuste fue solo el primer paso de una limpia más amplia. Los optimistas le llaman “reingeniería administrativa”, pero los realistas dicen que es “acomodo político de fin de año”.

***

Ante más de mil 500 invitados, y acompañado por diputados federales y locales, regidores, alcaldes y la plana mayor de Morena en Jalisco, el senador Carlos Lomelí realizó su primer informe de actividades legislativas, arropado también por senadores de diferentes Estados.

Entre los asistentes estuvieron jueces, magistrados y la presidenta de Morena en Jalisco, Érika Pérez. También el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, y el coordinador de los diputados locales, Miguel de la Rosa.

Al iniciar su discurso, Carlos Lomelí presentó un mensaje del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien reconoció el trabajo que realiza el senador, marcando la delantera frente a sus correligionarios morenistas que también levantan la mano para encabezar la candidatura de Guadalajara.

Al menos con este evento, demostró músculo y dejó la vara muy alta.