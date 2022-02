“Ecos de fundación”

Mañana se cumplirán 480 años de la fundación de nuestra querida ciudad de Guadalajara, de lo que mi solitario lector se habrá dado cuenta por los festejos que el actual presidente municipal hará como parte de la buena campaña que realiza con rumbo a la gubernatura, y a la historia de doña Beatriz me atengo; sin embargo, deseo hacer algunos comentarios que no son muy usuales y que tuvieron que ver con la fundación.

Lanzado Nuño a la conquista, evadiendo en lo posible a Cortés, con quien siempre tuvo problemas, entró a los terrenos en que Cristóbal de Olid por instrucciones de don Hernando había incursionado en 1530 y quiso crear lo que él deseaba llamar como “la conquista del Espíritu Santo de la mayor España” y que doña Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, decidió en Real Cédula, dada en Ocaña el 25 de enero de 1531, se llamara como “Nueva Galicia”.

Se fundó Guadalajara la primera vez en 1532 por los rumbos de lo que hoy es Nochistlán, habitándola 42 vecinos que sufrieron los ataques de los naturales que por ahí defendían su tierra. Subsistió más o menos un año en ese lugar y estando ahí el padre Tello nos cuenta que doña Beatriz, esposa de Juan Sánchez de Olea, se colocó una armadura y lideró a las colonizadoras, lo que muestra debe haber sido una mujer de gran valor y arrojo.

De allí se fueron a Tonalá, donde se hizo la segunda fundación por Oñate y duró ahí dos años hasta que volvió Nuño, a quien no gustó esa ubicación porque curiosamente el dueño de esas tierras era él y prefirió ordenar trasladarse en 1535 a Tlacotán, donde el dueño de esas tierras era Oñate, que tuvo que obedecer no de muy buen grado.

En 1538 se dictó en España la orden para hacer a Nuño Beltrán de Guzmán un juicio de residencia (que era una especie de juicio político actual) y que las órdenes tardaban mucho tiempo en llegar, lo juzgaban en virtud de la cantidad de barbaridades de las que lo acusaban, como las que lo condenaron y murió en 1550, en la miseria, en Torrejón de Velasco; lo anterior es importante porque cuando se da la fundación definitiva de nuestra ciudad, este conquistador ya estaba preso en España.

En la semana en que estaba el 14 de febrero de 1542 (porque no hay certeza del día exacto) se funda nuestra ciudad, pero ya tenían tiempo escogiendo el lugar y así, el 9 de octubre de 1541 hubo en Tetlán un censo para ver quiénes vendrían a habitarla. Hace años en la iglesia de ese lugar había una placa con los censados, los que por el machismo de la época eran puros varones (entre los que se listó estaba el marido de doña Beatriz, pero no ella) pero lo de “el rey es mi gallo”, aunque no creo que haya sido cierto, es bonito y lo acepto.

@enrigue_zuloaga