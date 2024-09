A finales de enero del año pasado el ex secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo publicó sus memorias “Nunca cedas una pulgada” y en uno de los capítulos del libro se refiere a la crisis migratoria del 2018, donde recuerda la conversación con el entonces Canciller de México Marcelo Ebrard, quien acepto los términos impuestos por el programa “Quédate en México” -donde Ebrard le pidió a Pompeo no se hiciera pública esa posición para no afectar la imagen de AMLO-, que dieron pie a que el expresidente Donald Trump dijera aquella ya histórica frase: “Nunca vi a alguien doblarse de esa manera”. Sentencia que llevará de por vida en su resumen político el futuro secretario de economía de México.

Hoy, con la “manoseada” reforma judicial Marcelo Ebrard vuelve a estar en el ojo del huracán, básicamente porque los cambios constitucionales han sido severamente criticados desde Washington y por la posición que ocupará en el nuevo gabinete a partir del 1 de octubre, será él quien deba “torear” el asunto con los vecinos cuando se tenga que abordar el tratado comercial. Y con tanta oposición del norte y lo que parece una inminente reforma, los temores es que intenten “doblar” nuevamente al ex canciller.

Como senador -antes de tomar posesión en economía- le correspondería votar por la aprobación de reforma judicial y ser parte -en caso de recibir luz verde- del grupo de legisladores que aumentarán seguramente la “rabia” del Capitolio y la Casa Blanca por las consecuencias que representarán los cambios a las inversiones extranjeras y los riesgos a la democracia. Sin embargo, todo parece indicar que Ebrard “Aventó la piedra… ” y pidió licencia.

Esta misma semana un grupo de congresistas en Washington pidieron a Katherin Taila, Representante Comercial (USTR), involucrarse en el tema para evitar que se vaya en contra de las obligaciones y compromisos que se establecieron en el T-MEC, además de solicitar a Joe Biden que se actúe con más energía para evitar las reformas constitucionales en nuestro país. Mientras que el influyente diario The Washington Post publicó un editorial titulado “Las reformas judiciales de AMLO se tienen que ir”. A esas posiciones, ya no fue López Obrador quien salió a hacerles frente, sino Marcelo Ebrard -futuro secretario de Economía- y Juan Ramón de la Fuente -próximo secretario de Relaciones Exteriores-, quienes mediante una carta refutaron las posiciones, dijeron que “las naciones tienen el deber de no intervenir en asuntos que son de la jurisdicción interna de otro estado”.

Hoy, Ebrard ya no es parte del Senado -“Aventó la piedra y … ” pidió licencia- y dicen que anda en Italia atendiendo una “invitación” -no se sabe si es oficial- y no quiere ser parte del grupo de legisladores que le den “salida” a la reforma y se pueda comprometer más su “imagen” ante Washington, porque con su nuevo nombramiento deberá ser él quien atienda los asuntos del T-MEC, donde los resultados son de pronóstico reservado en caso de avanzar la reforma judicial.

¿Usted, qué opina?