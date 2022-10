Dudas sobre el comisario tapatío

No hagamos un juicio sumario sobre el comisario tapatío Juan Pablo Hernández González. Pero no por eso dejemos de hacer preguntas que los tres niveles de Gobierno deben responder. Propongo algunas.

Tras la publicación de la revista Proceso hace diez días y lo publicado esta semana por Reforma -mismos términos y misma fuente: Guacamaya Leaks-, finalmente compareció el comisario aludido.

Negó ser el de la foto tomada el 11 de diciembre de 2018 en un restaurante de un centro comercial de Avenida Lázaro Cárdenas. Esa imagen supuestamente lo muestra acompañado de un líder del cártel local en Guadalajara, además de César Iván Briseño Aguirre, ex policía tapatío y ex agente investigador de la Fiscalía estatal que fungía como supuesto enlace.

“Yo no soy el que aparece en esa fotografía para ser honesto, y cualquiera la puede comparar. Yo mido 1.82 y en esa fotografía todas las personas se ven más grandes que yo de estatura”, dijo el comisario.

¿La estatura del comisario era el argumento más sólido para refutar el encuentro? ¿El ángulo, tipo de cámara y posición de los comensales no influye en la percepción de su estatura?

En todo caso, ¿por qué una cuestión de percepción, la diferencia de estaturas, es válida, pero no su parecido con el de la foto, otra cuestión de percepción? ¿Qué dice la agenda y la bitácora de ese día de Hernández González, entonces director operativo de la Policía de Zapopan? ¿Alguien ha checado esos registros?

El comisario dijo que revisó “archivos” y Briseño Aguirre, supuesto enlace criminal, medía 1.70 metros. ¿Qué más decían esos archivos además de la estatura del aludido? ¿Dónde está ese personaje denominado “El Tapatío”? Sólo sabemos por reportes periodísticos que en 2016 fue agredido a balazos en Guadalajara. Su nombre aparece en nóminas oficiales entre 2005 y 2013. Luego desaparece, sólo se le vuelve a mencionar tras el incidente en donde lo balearon en 2016.

En su defensa, el comisario arguye dos décadas de carrera intachable y haber acreditado sus pruebas de control y confianza. Sin duda importa, ¿pero basta para garantizar la incorruptibilidad de un agente? Pablo Heriberto ”F”, policía tapatío recién detenido por liderar una banda de secuestradores, también tuvo una carrera “intachable” durante más de dos décadas.

“No sé quiénes sean los de la foto, no sé qué se trató en esa comida”, comentó el comisario. ¿Fue comida y no un café? El reporte de Guacamaya Leaks no señala la hora ni el tipo de alimentos que consumieron. ¿El comentario fue fortuito o hay algo más de fondo?

Las labores de inteligencia de la Sedena son falibles. ¿Pero es creíble que un seguimiento que probablemente tomó meses cometa la equivocación de confundir a los personajes?

Finalmente, hay otras preguntas pertinentes. ¿Por qué este tipo de información delicada no trasciende a investigaciones más sólidas? ¿Pablo Lemus le creerá a su comisario sin indagar más a fondo? ¿No merecemos que las autoridades de los tres niveles de Gobierno respondan estas preguntas?