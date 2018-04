Dos pájaros de un tiro

El día de ayer debió haber pasado a la historia como uno de los más tumultuosos de cualquier presidencia; sin embargo, en la administración de Donald Trump se recordará como cualquier miércoles. Antes de las nueve de la mañana, el presidente ya había amenazado con despedir a su vicefiscal general y por Twitter había advertido a Rusia y el mundo sus intenciones de atacar Siria. No obstante, fue la decisión de Paul Ryan de no buscar la reelección el próximo mes de noviembre para retener su asiento como presidente de la Cámara de Representantes la noticia que dominó los encabezados. En otro día caótico en los Estados Unidos era predecible que los mercados sufrieran.

Donald Trump puede haber encontrado la manera de solucionar sus problemas legales derivados de la investigación especial que dirige Robert Mueller.

Mueller, por el momento, parece ser la persona más difícil para Trump para deshacerse de él. El senador por el Estado de Iowa Chuck Grassley, un republicano, ha dicho que esta medida sería un “suicidio político”. Y en Carolina del Sur el senador republicano Lindsey Graham ha predicho que despedir Mueller sería el principio del fin de la presidencia de Trump. Incluso el abogado Alan Dershowitz, quien ha sido un defensor ardiente de Trump en los últimos tiempos, aconsejó al presidente durante una cena en la Casa Blanca el martes por la noche no despedir a Mueller.

En este momento es evidente que Donald Trump tomará medidas que destruyan la investigación sobre Rusia, sólo es cuestión de encontrar a quién sacrificar buscando contener los daños. Aunque el presidente no entienda las leyes del país que gobierna Donald Trump no puede él solo despedir a Mueller, por lo que el candidato ideal para actuar es Rod Rosenstein. A diferencia del fiscal general, Jeff Session o de Mueller, el vicefiscal no cuenta con apoyo generalizado dentro del Congreso o Senado y podría no sólo no perder representantes republicanos, sino también ganar algunos más. Y por último está el hecho de que removiendo a Rosenstein y en su lugar asignando alguien más afín con la agenda de Trump podría ultimadamente eliminar el riesgo de la investigación especial, ya que el vicefiscal general tiene el poder legal para despedir a Mueller.