“El que canta ora dos veces”, San Agustín.

¿Existe en el mundo instrumento más puro que el cantar humano, que el cantar a la luna por venganza de la vida?

El 24 de febrero a las 13:00 horas mientras despedíamos con gran tristeza a la Maestra Magdalena González Casillas, como una venganza de la vida, el Templo de Santa Teresa de Jesús se llenó del sonido de su asombroso órgano pero sobre todo se inundó de la extraordinaria voz de Dolores Moreno Azpeitia, soprano tapatía, quien canta: “porque me gusta mucho, me divierto, me comunico con Dios, por tristeza, por alegría, es mi medio de comunicación, mi trabajo, mi vida. Por medio del canto ayudo a los que me escuchan a sentirse mejor o a esclarecer una idea. En la celebración de la misa para que se eleven a la piedad, para que el canto toque el alma.”

-Soy de rodilla pelada- bromea mientras me cuenta que descubrió su voz siendo pequeña. Su abuela la llevaba a ofrecer flores al templo de Los Ángeles. Vestida de blanco, con una flor en la mano, cantaba durante la procesión hasta que dejaba su flor en el Altar, ¿será acaso que en esta ceremonia-niña se le quedó pegado uno de los ángeles del templo en la mejilla o en la garganta? Ya de 10 años, también junto a su abuela en el templo Expiatorio durante la exposición del Santísimo, le hizo la promesa de cantarle siempre si le permitía cantar, ambos cumplieron su promesa.

Cuando ingresó al CEDART José Clemente Orozco (INBA), conoció a la destacada pianista Carmen Peredo quien le daba clases de piano: “La maestra Carmen Peredo fue la primera que puso mis manos en un piano”. Al terminar el bachillerato, ingresó a la Escuela Superior Diocesana de Música Sagrada de Guadalajara para cursar la licenciatura en Canto Gregoriano, ahí la acompañaron en su aprendizaje un extraordinario y entrañable grupo de maestros de talla internacional. Siendo estudiante audicionó y fue aceptada en el coro del Estado; luego, formaría parte de los coros de la UNIVA, de la Universidad Panamericana y del grupo Siglos Pasados del maestro Enrique Flores. Antes de terminar la licenciatura se casó, abandonó sus estudios pero no su carrera de cantante. Durante dos años formó parte del ensamble musical Huehuecuicatl (canto antiguo) de Ernesto Cano. Durante doce años cantó y grabó discos junto a la orquesta de cámara Ensamble Filarmónico de Guadalajara A.C. Fue entonces con una apretada agenda entre óperas, galas de ópera y zarzuelas en el Degollado y en otros foros de la República, entre temporadas de conciertos en el Museo Regional, que luego se cambiaron al SUM (auditorio de la UNIVA) que nacieron sus tres hijos. En adelante, acompañada del Ensamble Filarmónico, nanas de arrullo y nanas que cuidaban a sus bebés, continuó con su carrera. Ocasionalmente cubrió eventos diplomáticos del Ayuntamiento de Guadalajara, en los que solía cantar: valses, boleros, polcas… -lo mejor de la música mexicana-.

Fue fundadora y creadora del proyecto de la orquesta Sinfónica de la Escuela Municipal de Música de Analco del H. Ayuntamiento de Guadalajara (2011). Fue becada por el Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artísticos de la Secretaría de Cultura de Jalisco, dos emisiones; becaria del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco; recibió el Galardón a la Mujer en la Cultura de Promomedios radio. El extenuante trabajo al que se sometió, la maternidad, su carrera de docente y una profunda depresión la obligaron a interrumpir temporalmente su carrera de cantante, pero no interrumpió su labor de docente, ni en la Licenciatura en Canto Gregoriano de su Alma Mater, donde imparte técnica vocal, ni la de canto en la Escuela de Música del teatro Palcco.

Volvió a pararse frente al público, por invitación del padre Tomás de Híjar, interpretando obras de los archivos virreinales de la Catedral de Guadalajara. Es cantora litúrgica de la parroquia San Francisco Javier de las Colinas; ha sido integrada (primera mujer) a la Asociación Cultural Domingo Lobato Bañales, A.C.

Además de tener una voz privilegiada, su repertorio abarca una amplia gama de estilos, desde el canto gregoriano hasta música contemporánea. Dolores Moreno Azpeitia, canta y canta más allá.