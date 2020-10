Dodgers termina la sequía, se corona ante los aguerridos Rays

Fructificó el esfuerzo de los Dodgers y finalmente logran su sétimo título de monarcas mundiales, y dejan atrás 32 años de sequía de éxito en el llamado Clásico de Otoño. Los angelinos logran coronarse campeones de La Serie Mundial en las Grandes Ligas al vencer en el sexto juego del serial a los aguerridos Rays de Tampa Bay, que cayeron con la cara al sol tras enseñar cómo un conjunto con escaso presupuesto puede jugar al tú por tú frente a cualquier novena por poderosa económicamente que sea, ya que como se dice popularmente vendió cara su derrota haciendo batallar a los ahora monarcas del beisbol al nivel más calificado en el orbe, en una fragorosa batalla que resultó sumamente competida entre grandes lances, emociones, sorpresas y volteretas, récords destrozados y mostrando porque es así tan hermoso e impredecible a veces el Rey de los deportes.

Atrás quedó ya la apasionante contienda entre los dos mejores escuadrones de cada una de las dos ligas mayores, Tampa Bay y Los Ángeles, que aunque no exentos de dificultades pusieron su mejor empeño dejando a un lado a sus respectivos rivales para consolidar con la corona de sus respectivos circuitos la etiqueta de más exitosos con la que transitaron durante la agenda ordinaria e hicieron lo necesario para llegar a la gran batalla final por el galardón máximo de la Serie Mundial.

Que grato es y será recordar los grandes lances defensivos, enormes batazos y jugadas ofensivas así como el buen trabajo de muchos ex vejetes peloteros de ambas escuadras, destacando enormes beisbolistas como principalmente el poderoso toletero cubano -novato revelación- Randy Arozarena, pero además otros como Manuel Margot, Willy Adames, Blake Snell, Kevin Kiermaier, Austin Meadows, Ryan Sherriff, Charlie Morton, Diego Castillo, Hunter Renfroe, Brandon Loewe, Yandy Díaz, Aarón Loup y Brett Phillips, y algunos más por los Mantarrayas de la Bahía de Tampa, así como los mexicanos Julio Cesar Urías y Victor Aarón González por los Dodgers, más sin poder dejar de señalar a muchos tremendos peloteros de la escuadra albiazul sudcaliforniana como Pedro Báez, Cody Bellinger, Corey Seager, Mookie Beats, Walker Buehler, Clayton Kershaw, Brusdar Graterol, Enrique Hernández, Max Muncy, Joc Pederson, Justin Turner, Alex Wood, Joe Kelly, Kenley Jansen, Adam Kolarek, Austin Barnes, A.J. Pollock, entre otros sobresalientes beisbolistas que forman parte del gran grupo que alcanzan la gloria máxima en esta singular campaña 2020 del mejor beisbol terrenal.

Recordemos que en esta memorable Serie Mundial, los Dodgers se llevaron el primer cotejo por 8 a 3, perdiendo en el segundo 4 a 6, pero logrando imponerse en el tercero con pizarra 6 por 2 y en un sorpresivo cuarto juego quedando tendidos 7 a 8 al darle vuelta los Rays en el último inning pero apuntándose el triunfo 4 a 2 en el quinto evento, lo que les puso en ruta hacia la entronización que lograron al ganarle el sexto cotejo a los de Florida en lo que fue un disputado y excelente encuentro final del Clásico Otoñal del año pandémico.

Reconociendo el trabajo de Rays y su modesto roster, bien manejados por el manager Kevin Cash y su excelente cuerpo técnico, quienes ahora cargan quizá alguna crítica por haber podido hacer mejor manejo en el último juego de este fenecido serial 2020 pues podría pensarse pudo haber preservado en la lomita de las responsabilidades al as Blake Snell que tenía maniatados a los Dodgers y le falló el bullpen, ahora hay júbilo en los millones de aficionados que Dodgers tiene en el orbe, pues se rompe una especie de maldición al haberse quedado varias veces en los últimos años a punto de coronarse quedándose colgados de la brocha tras gran tarea para ser los mejores de la Liga Nacional más morder el polvo en la Serie Mundial en mucho por los polémicos trabajos de conducción del polémico piloto Dave Roberts, quien, no exento de crítica, ahora se sacó la espina al romper esa mala historia de fracasos al no lograr derrotar en la final a Los Astros de Houston en 2017 y caer ante Medias Rojas de Boston en 2018, amén de haber quedado muy lejos en la campaña 2019 pues no pudieron pasar a final de La Nacional, derrotados por Nacionales de Washington, que pasarían después por encima de Cardenales de San Luis llegando como campeones de la anciana liga al serial mundial para coronarse venciendo a Houston.

Hay que recordar que el último título que los albiazules californianos obtuvieron como monarcas de La Gran Carpa al ganar el clásico de otoño fue en 1988, cuando eran dirigidos por el mítico Tommy Lasorda y formaba parte de ese roster el gran ‘Toro de Etchohuaquila’ Fernando Valenzuela Anguamea, quien había sido integrante del equipo cuando Dodgers ganó la corona de Serie Mundial en 1981 y en ese 1988 no pudo jugar por una infausta lesión. En esa contienda Dodgers venció por cuatro triunfos a uno a los Atléticos de Oakland, habiendo vencido los albiazules en los primeros dos cotejos efectuados en Los Ángeles al son de 5 carreras a 4 el primer evento y por blanqueada de 6 a cero en el segundo juego, en tanto Los Atléticos levantaron la cabeza al llevarse por 2 carreras a 1.

El tercer encuentro ocurrido en el Coliseo del condado de Alameda en Oakland más en ese mismo escenario cayeron derrotados por los sudcalifornianos albicelestes que se coronaron al avasallar en los juegos cuarto y quinto al son de 4 carreras a 3 y 5 por 2, respectivamente.

Ha sido sin duda ahora en 2020 una confrontación sumamente atractiva, plagada de buen beisbol en el que como debe ser también contaron a favor y en contra de ambos contendientes finalistas los errores e infortunios así como la buena suerte que inexorablemente acompañan a los grandes lances beisboleros.

No puede dejarse de lado resaltar que el sello latino ha quedado marcado en esta Serie Mundial 2020, con el cubano pero de gran huella en el beisbol mexicano Randy Arozarena, quien descolla tremendamente como fortísimo toletero apropiándose de varios récords, quien lució enormemente jugando para Tampa Bay, así como la gran pareja de lanzadores mexicanos formada por él nayarita integrante de Charros de Jalisco en el beisbol invernal azteca Victor Aarón ‘Speddy’ González, que se lleva la victoria y él sinaloense Julio César Urías quien se anotó el salvamento y también logró récord al ser lanzador mexicano que ha participado en dos series mundiales; ambos serpentineros zurdos con un excelente trabajo tanto en la postemporada como en el juego final que dió la corona a Dodgers. Serie Mundial memorable sin duda para el beisbol mexicano.

