Queda la impresión que Claudia Sheinbaum perdió el primer round con Donald Trump. El presidente electo de los Estados Unidos de América del Norte ganó la narrativa antes y después de la famosa llamada telefónica con la Presidenta de México, y salió victorioso al conseguir, primero, la promesa de Sheinbaum en el sentido que impedirá que la caravana de migrantes que atraviesa México en busca del llamado sueño americano se interne en territorio estadounidense, y segundo, al lograr acciones inmediatas del Gobierno mexicano instruidas por la propia Mandataria en contra del comercio chino que circula en la capital del país.

¿Dobló Trump a Claudia?

Este primer “estira y afloja” tuvo su origen el pasado lunes luego que Donald Trump publicara en la red Truth Social, que desde el primer día de su mandato impondrá aranceles a todos los productos procedentes de Canadá, México y China que entrarán en Estados Unidos.

Trump mencionó la caravana de migrantes que se dirige a Estados Unidos desde México, y advirtió utilizaría una orden ejecutiva para imponer un arancel del 25 por ciento a los productos procedentes de Canadá y México hasta que las drogas y los migrantes dejen de entrar por la frontera para invadir su país.

“Tanto México como Canadá tienen el derecho y el poder absolutos para resolver fácilmente este problema latente hace mucho”, añadió. “Por la presente exigimos que utilicen este poder y, hasta que lo hagan, ¡es hora de que paguen un precio muy alto!”, expresó.

En conjunto, las amenazas arancelarias constituyeron un dramático ultimátum contra los tres mayores socios comerciales de Estados Unidos, y una medida que amenazaba con sembrar el caos en las relaciones diplomáticas y económicas de Estados Unidos incluso antes de que Trump ponga un pie en la Casa Blanca.

No le falta razón a quienes afirman que en una guerra comercial o arancelaria no hay ganador. China es uno de los que así lo consideran y la Presidenta de México coincide en dicha visión. Pero mientras autoridades de China y Canadá salieron a alzar la voz frente a micrófonos, la Mandataria mexicana eligió escribir una carta dirigida al soberbio Donald Trump, lo que no pareció ser el medio correcto para fijar una postura en un tema de la relevancia a tratar. Pero aún más cuestionable fue el tono con que se redactó la misiva.

Cuando en la conferencia mañanera del martes la Presidenta dio lectura a la carta no era su voz la que se escuchaba, era posible percibir al ex presidente Andrés Manuel López Obrador en cada una de sus palabras. No tengo duda que, o fue el tabasqueño quien se permitió el gusto de redactar la carta -una práctica que disfruta como lo hizo durante su sexenio para reclamar causas perdidas al Rey de España, al Gobierno de Austria y al propio Papa Francisco-, o la misma persona que asesoraba a AMLO se quedó a formar parte del inventario en Palacio Nacional.

En el texto, Sheinbaum prácticamente le reprocha a Trump desconocer el tema de migración. Le echa en cara el porcentaje que Estados Unidos destina a la guerra. Le refiere que el problema de consumo y de salud pública está en su país; le espeta que las armas llegan a México desde los Estados Unidos, “las armas no las producimos nosotros, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros, los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas de su país, lamentablemente la ponemos nosotros”, y amaga que no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos, “a un arancel vendrá otro en respuesta”, dijo.

Luego vino la polémica llamada de la que cada uno tiene su versión: Sheinbaum, subió una foto a sus redes donde luce una amplia sonrisa y afirma haber tenido una “excelente conversación con el presidente Trump”. El presidente electo por su lado, con su característico sarcasmo, expresó, fue una llamada “maravillosa”.

El magnate estadounidense alardeó sobre la decisión de la Mandataria mexicana de detener la caravana migrante para que ésta no llegue a la Frontera Norte.

“Acabo de tener una maravillosa conversación con la nueva Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ha aceptado detener la migración a través de México y hacia Estados Unidos”, declaró.

Ante ello, la Mandataria confirmó que sí se detendrá la caravana y declaró cuáles serían las alternativas de apoyo. “Lo que le plantee es la estrategia de migración que viene desde hace meses, que se fortaleció desde enero de 2024, frente a un incremento de la migración que hubo en los últimos meses de 2023. Esta estrategia la estamos fortaleciendo y consta de varias acciones”.

Pero más allá de si hubo entendimiento en la conversión o si alguno de los dos mintió en sus declaraciones, la realidad es que el peso mexicano se desplomó frente al dólar y enseguida la calificadora Moody’s recortó el pronóstico de crecimiento del PIB de México a 1.2 por ciento, desde el 1.5 por ciento previo. Por si fuera poco, Moody’s advirtió que “habrá efectos colaterales” como depreciación del peso, caída de las remesas y un impacto en la inflación en México.

Aunado a lo anterior, Sheinbaum instruyó al día siguiente un operativo encabezado por marinos y policías de la CDMX en la Plaza Izazaga 89 en el Centro Histórico de la capital del país, en el que se aseguraron más de 260 mil productos apócrifos con un valor aproximado de 7.5 millones de pesos; termos, llaveros, monederos, miles de productos piratas chinos que fueron decomisados, ya que los comerciantes no contaban con el permiso correspondiente para la venta de la mercancía.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, confirmó que tras el operativo se aplicará la extinción de dominio en el inmueble de Plaza Izazaga 89. En conferencia de prensa precisó que se presentó ya la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se aplique dicha medida.

De manera que, mientras Claudia Sheinbaum ya se comprometió a detener la caravana migrante, sostuvo que parte de su estrategia es ofrecer empleo, brindar atención en albergues o repatriar a los viajeros a sus países de origen; ordenó un operativo contra el comercio de origen chino y generó acciones para aplicar la extinción de dominio a los propietarios de la plaza donde vendían sus productos, no se tiene noticia o declaración alguna en la que se informe que Donald Trump se retractó o retiró su amenaza de incrementar los aranceles.

Así que, todo indica que el primer round lo ganó el estadounidense.