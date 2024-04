En un ambiente electoral donde las encuestas son un elemento propagandístico y no de información, hay que atender principalmente a aquellas en las que hay alguien que se juega su prestigio. Nos pueden caer bien o mal, pero cuando las encuestas las hace o las encarga un periódico hay alguien que no es el encuestador o el político que está poniendo la cara y eso vale.

Justo por eso hace unas semanas comentamos que había que observar el comportamiento de algunas encuestas, entre ellas la de El Financiero, durante el primer mes para ver si las campañas están modificando las tendencias. La respuesta es no. La diferencia entre las candidatas se mantiene y el voto que va dejando suelto MC se reparte por igual entre ambos polos tanto en la encuesta del Financiero como en la de Reforma. ¿Esto quiere decir que la elección está decidida? No, solamente que se pasó el primer tercio de la campaña y la oposición no logró cerrar un solo punto la elección.

En una campaña polarizada como la que estamos viviendo la candidata opositora necesita quitarle votos a quien va liderando y eso no está pasando, Xóchitl Gálvez le sigue hablando a los mismos y convenciendo a los que ya están convencidos. Eso seguramente la hace sentir bien en los mítines y retroalimenta la idea de que están compitiendo, pero en realidad no lo están haciendo. Si quiere aspirar a algo la candidata del Frente tienen que quitarle votos a Claudia Sheinbaum, esos que sin ser obradoristas o morenistas duros simplemente ven en Claudia una mejor candidata.

Se fue el primer tercio de las campañas y la vida sigue igual. Algunos ven en los debates una oportunidad para la candidata del Frente. Sin embargo, hay dos cosas que juegan en su contra: si bien Gálvez es más empática, también lo es que Sheinbaum está más preparada y tiene más experiencia. La segunda es que el formato acartonado con preguntas predeterminadas y no de debate libre hace que la puntera corra menos riesgos.

Si alguna posibilidad existe de que en el segundo tercio algo cambie en la elección y tengamos un final más competido está en las elecciones estatales donde los candidatos de Morena son un lastre para el partido, como Puebla y Veracruz, y que los problemas de gobernabilidad de Estados como Chiapas y Guerrero permeen las zonas urbanas; el desastre de los gobiernos de Rutilio Escandón y Evelyn Salgado no van a afectar las elecciones de sus Estados, pero sí pueden generar miedo en las grandes metrópolis como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Torreón, Puebla o León.

En pocas palabras, el riesgo de Claudia no es su campaña y su persona, sino la gobernabilidad del país, y el reto de Xóchitl es salirse de su zona de confort.

diego.petersen@informador.com.mx