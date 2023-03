El que se mueve no sale en la foto, decía el viejo líder obrero Fidel Velázquez, uno de los pilares del sistema presidencialista y del tapadismo en México. Don Fidel aportó grandes frases a la sabiduría política mexicana y entendía como ninguno los procesos de selección de candidatos en el PRI, el famoso dedazo, que hoy vuelve con toda su fuerza.

Pablo Lemus ya no sale en las fotos. Los otros aspirantes de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura, Clemente Castañeda, Salvador Zamora y Alberto Esquer, se retratan juntos aquí y allá y el alcalde de Guadalajara no aparece. El mensaje es de ida y vuelta: los naranjas dicen sin decirlo que no necesitan a Lemus para ganar; Lemus por su parte nos quiere decir que no requiere a MC para llegar a la gubernatura.

“Demócratas convencidos”, los naranjas saben perfectamente que, como en los tiempos del partidazo, la elección del candidato de MC es una decisión del gobernador Alfaro. Él es el “dueño” del partido en el Estado y tiene un absoluto control sobre las estructuras. No sólo las construyó, sino que ha sabido mantenerlas. Más importante aún es que Alfaro no tiene contrapesos dentro de su partido. Ningún otro gobernador había llegado al momento de la decisión de quién sería el candidato a sucederlo con esa fuerza. No la tuvieron los gobernadores del PRI, en donde siempre hubo contrapesos y ninguno logró que su sucesor fuera siquiera del mismo grupo político. Tampoco la tuvieron los tres gobernadores panistas ni el del PRI en su regreso con Aristóteles Sandoval.

La pregunta es quién necesita a quién: Lemus a MC o MC a Lemus. El alcalde de Guadalajara cree que puede ser competitivo por otro partido o coalición, y desde Casa Jalisco se manda el mensaje de que MC ganaría con cualquiera de los candidatos. Lemus se deja chiquear y se reúne con líderes de la Alianza por México. En tanto, Alfaro se junta con las “corcholatas” y manda el mensaje de que él controla incluso lo que pasa en Morena en el Estado.

Lo cierto es que los dos se necesitan, que ni Lemus es tan competitivo por la oposición ni Movimiento Ciudadano gana con cualquiera. Hay claramente un juego dentro de MC Jalisco para debilitar al alcalde de Guadalajara particularmente con las estructuras del partido: por eso no sale en las fotos.

Al final tendrán que llegar a un acuerdo, pero en este tour de force está en juego el futuro de ambos. Si Lemus cede de más será un Gobierno acotado, un gobernador sin fuerza. Alfaro sabe que la gran amenaza es un sucesor que le dispute el poder en Jalisco.

Sonrían y no se muevan que esta foto es un retrato de familia.

