¿Sirven de algo los viajes de los gobernadores al extranjero? Resulta muy difícil evaluarlo, por tres razones: primera, porque no hay manera de saber qué hubiese pasado en caso de no haber ido; segunda, porque sólo nos enteramos de lo que hacen por los boletines oficiales de la oficina del gobernador; tercera, porque no hay un observador externo que pueda evaluar si realmente sirvió de algo o no la presencia del gobernador y quienes lo acompañan o si el asunto se pudo haber resuelto por Zoom.

A juzgar por la agenda que han mandado desde Comunicación Social, la gira del gobernador Alfaro por España no tiene mayor sentido, salvo ligarla con sus vacaciones. Para promover el turismo no es necesaria la presencia del gobernador, para eso hay en todo caso un secretario del ramo y un coordinador del gabinete económico; para promover el tequila existe un Consejo Regulador que representa a la bebida, que es principalmente de Jalisco, pero no nada más. Hablar de coordinación fiscal con funcionarios menores del Ministerio de la Hacienda española no parece que vaya a beneficiar en nada el presupuesto de Jalisco.

Los viajes inútiles no son un problema de este gobernador; es un tema que se viene discutiendo desde años atrás. ¿De que sirvió la presencia del gobernador Aristóteles Sandoval una semana completa en la COP de Paris? Él regresó muy contento, diciendo que había aprendido mucho, como quizá lo hizo Alfaro en su reunión con funcionarios del Ministerio de Hacienda, pero no se tradujo en una sola política pública tangible para el medio ambiente de Jalisco.

Las giras a grandes empresas en el oeste de Estados Unidos, Europa y Asia que hicieron sucesivamente los gobernadores panistas terminaron siendo en general visitas de cortesía a los directivos de las empresas que buscaban invertir en Jalisco, algunas de las cuales no se concretaron, pero en todo caso no fue en esas reuniones donde decidieron las inversiones.

La nueva economía es una economía de ciudades. Guadalajara, entendida no como municipio ni como zona metropolitana sino como zona económica que compite en el mundo, debe tener una estrategia de promoción donde lo menos importante es quién sea el gobernador o el presidente municipal en turno, sino cómo nos articulamos con el mundo. Lo que necesitamos es una agencia que no sólo promueva el turismo y el tequila sino una región económica capaz de competir globalmente por su conectividad, productividad y talento.

Del viaje de unos cuantos días por España con una agenda de medio pelo y secretarios que nada tienen que hacer en la gira no podemos esperar gran cosa, salvo que el gobernador regrese descansado y de buen humor, que no es poca cosa. Así sea.

diego.petersen@informador.com.mx