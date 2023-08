En los próximos días el alcalde Pablo Lemus se juega su futuro político. Valga la comparación: el alcalde de Guadalajara quedó como un hijo atrapado en medio de la pelea de sus padres. Como en los buenos pleitos de familia, donde hay herencia de por medio, el único escenario imposible es el divorcio, pues ninguno de los dos se puede dar el lujo de prescindir del otro porque ambos se necesitan para cobrar su parte. En el escenario de una separación definitiva ambos pierden y esa es al mismo tiempo la oportunidad y la condena del hoy alcalde de Guadalajara y suspirante a candidato al Gobierno de Jalisco.

Pablo Lemus es el único actor político que apareció en los dos desplegados: en el de los políticos jaliscienses apoyan y adulando al gobernador Enrique Alfaro, y en el del líder de los naranjas hablando de la nueva generación de políticos mexicanos formados por él. A ninguno de los dos le ha de haber gustado ver a Lemus del otro lado. Esa es al mismo tiempo su tragedia y su virtud.

¿Cómo se van a arreglar Dante y Alfaro? Como buenos políticos que son, presionando, pataleando, y al final repartiéndose el pastel. Lo que hoy parece irreconciliable, la postura en torno a si van o no en alianza con el Frente, por supuesto tiene solución: o bien le pagan a Dante a dos lo que vale uno, es decir, que el Frente le ofrezca el doble de posiciones de las que realmente podría obtener por sí solo, o bien, que a Alfaro le aseguren que Morena no peleará Jalisco.

Ambas negociaciones le quedan muy grandes al alcalde de Guadalajara. No están en su ámbito de influencia. No obstante, sea cual sea la definición, su papel es fundamental como correa de transmisión de un diálogo que hoy está roto. Los tiempos son fundamentales. Alfaro sabe que el barco del Frente está por zarpar, que, a partir de la definición de Xóchitl Gálvez como su abanderada, las candidaturas se irán acomodando y definiendo en los Estados. Si quieren ir con el Frente no pueden llegar demasiado tarde al reparto. Dante, por el contrario, espera que haya candidato en Morena y que las “corcholatas” terminen de acomodarse para ir tejiendo los acuerdos con unos y otros con los que él se sienta cómodo y su partido (suyo de él, como quedó claro en el desplegado) gane más.

El tránsito de Lemus hacia la candidatura a gobernador en MC es, pues, un paseo por el tejado caliente. Cada paso tiene riesgo y lo que parece una virtud, estar en los dos bandos en conflicto, puede convertirse súbitamente en un resbalón que lo aleje definitivamente de su aspiración.

