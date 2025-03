¿El consumo de fentanilo es un problema en México? Si atendemos a lo que dice la presidenta, para nada. Al menos eso le presumió al presidente Trump en la llamada telefónica en la que, según dijo el estadounidense, aprendió mucho de la presidenta mexicana.

Es cierto, México no tiene un problema de consumo como el de Estados Unidos y Canadá. Estimaciones recientes dicen que el consumo de fentanilo en nuestro país es 800 veces menos que en Estados Unidos, es decir por cada consumidor que existe de esta droga acá hay 800 del otro lado de la frontera. ¿De qué tamaño es el problema en México? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pues el gobierno de López Obrador dejó de hacer la Encuesta Nacional de Adicciones, el único instrumento que teníamos para conocer algunos datos sobre consumo de drogas. Sin embargo, la ONU, a través de la Junta Internacional de Fiscalización de estupefacientes, alertó sobre el consumo de fentanilo a partir de un dato: el aumento de personas que demandan el tratamiento para salir de la adicción al fentanilo. Mientras en 2018, señala el estudio, prácticamente no había demanda de este tratamiento, para 2021 ellos pudieron registrar más de cien casos y para el 2023 más de 400, particularmente en estados fronterizos como Chihuahua, Sonora, y Baja California, y en Sinaloa. La tendencia es alarmante, sin embargo, aunque se trata de un dato significativo, está lejos de ser concluyente.

A la presidenta le gusta repetir, como lo hacía su antecesor, que México no tiene problema de adicciones porque, cito: “las familias mexicanas nos cuidamos entre todos y entre todas, tenemos valores, nos cuidamos, cuidamos a nuestros jóvenes”. En realidad, se trata solo de una romantización del pueblo bueno. Si de verdad lo creyeran no estarían haciendo campañas en contra del consumo de fentanilo. Veamos la paradoja: en un país que, dicen, no produce ni consume fentanilo, el gobierno se gasta todos los tiempos oficiales desde hace cinco años en una campaña en la que dicen que los narcos ponen fentanilo a las drogas para engancharte desde la primera vez. ¿Quién le pone fentanilo y de dónde lo sacan? No sabemos, pues según dicen en este país nadie produce esas drogas. ¿Quién se engancha? Al parecer tampoco nadie, pues este país no tiene, presumen, problemas con las drogas.

De las pocas cosas que se han estudiado en torno a las drogas en México, es que el endurecimiento de políticas antidrogas en Estados Unidos aunado a una caída en la demanda de cocaína en el mercado norteamericano a finales del siglo pasado y principios de este, generaron una crisis de liquidez que obligó a los grupos de crimen organizado a pagar con producto. Se inundó el mercado mexicano de polvo blanco, bajó el precio y el consumo de cocaína de baja calidad y subproductos, como la llamada “piedra base”, se incrementaron exponencialmente en cuestión de años. El resultado está en las calles.

México no tiene hoy un problema grave de consumo de fentanilo, lo cual no significa que no lo pueda tener. Las condiciones se están dando para que suceda. Esto no se cura con campañitas, campañotas o detentes ideológicos, sino con políticas públicas de educación, de salud y de seguridad y eso no se ve por ningún lado.