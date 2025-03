Las armas, la otra batalla perdida

El título del artículo me llamó la atención: “Una nueva generación de armas estadounidenses”, publicado por The New York Times el sábado pasado y en donde se dan detalles ya no tanto de las armas que se venden, sino de los accesorios -que están dejando grandes ganancias a las armerías- como lanzagranadas de 40 milímetros que se montan en cualquier modelo de los rifles AR-15. En el reportaje, el dueño de una tienda dice que “los accesorios son la carne y las papas de los ingresos… porque las armas (ya) no tienen margen alguno”.

Y nada más para darnos una idea del nicho de mercado que pueden tener los accesorios, un estudio de la Universidad de Georgetown -este dato no viene en el artículo en cuestión- reveló que el AR-15 “es el rifle de Estados Unidos”, pues ha sido el más vendido en esa nación en los últimos 20 años. “Todo mundo lo tiene”, estimándose que por lo menos unos 25 millones de norteamericanos lo tenían hasta 2021. Y se sigue produciendo con gran éxito.

Muchas de estas armas que se venden prácticamente sin restricciones en el país vecino llegan a México “bajo pedido” de los “terroristas” de los grupos delincuenciales. Según la Secretaría de Defensa, un promedio de 250 mil llega de contrabando a nuestro territorio cada año, aunque según estimaciones de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, esa cantidad pudiera llegar hasta el medio millón. A este fenómeno se le ha denominado como el “iron river” (río de hierro).

El martes pasado, representantes legales del Gobierno de México se presentaron ante la Corte Suprema de Estados Unidos para la presentación de argumentos orales en la demanda que nuestro país entabló en contra de los fabricantes y distribuidores de armas, al responsabilizarlos de los estragos y la violencia causados por los cárteles de la droga armados con armas de fuego traficadas a través de la Frontera Sur de nuestros vecinos.

Según la demanda presentada, se están solicitando “miles de millones de dólares en daños y perjuicios, además de las medidas cautelares de gran alcance que remodelarán el panorama de la regulación estadounidense de armas de fuego”, que incluyen hasta la prohibición de “armas de asalto”.

Sin embargo, para que pudiera proceder la demanda, habrá que tomar en cuenta tres aspectos muy importantes: Es un estupendo negocio y esa industria aporta mucho dinero a campañas políticas. En febrero, a su llegada a la Casa Blanca Donald Trump firmó una orden ejecutiva que apuntala las protecciones de la segunda enmienda de los Estados Unidos -que habla de que no puede ser restringido el derecho de poseer y portar armas- y en la Corte Suprema el caso se ve con escepticismo, donde hay mayoría conservadora -seis de los nueve jueces- que están a favor del derecho a la portación de armas, por lo que la demanda de estas herramientas de muerte por parte de México sería otra batalla perdida.

Usted, ¿qué opina?