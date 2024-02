¿Cómo va a jugar el gobernador Enrique Alfaro en la elección de Jalisco? La pregunta puede y debe leerse en dos sentidos: qué va a hacer él como personaje político y cuál será el impacto de su Gobierno en las elecciones, si los resultados que ofrece son positivos o negativos para los candidatos de su partido.

La respuesta a la primera pregunta debería de ser obvia, pero no lo es. Lo que se espera de los gobernadores es que dentro de la ley (esto es más un deseo que una realidad) apoyen a los candidatos de sus partidos. Lo que hemos visto en las últimas elecciones es a gobernadores que no sólo no apoyan al candidato, sino que bajan las manos o incluso apoyan por debajo del agua a otro candidato y luego terminan de embajadores en algún país lejano o en las listas plurinominales de Morena. La distancia que el gobernador Alfaro ha tomado sobre las decisiones de su partido, particularmente en la elección presidencial, han desatado una serie de rumores sobre si el gobernador de Jalisco está jugando en más de una cancha y si va a dejar colgados a los candidatos naranjas, particularmente al del Gobierno del Estado, Pablo Lemus. Contrario a lo que ha sucedido con otros gobernadores que se rindieron cuando vieron la aplanadora de Morena, Alfaro no tiene ningún incentivo para entregar la plaza. Está frente a una elección muy competida, sí, mas no frente a una elección perdida como sucedió en Sonora o Sinaloa.

El segundo punto, la influencia del Gobierno de Alfaro en la intención del voto, es menos clara. Por más que el gobernador insista en dar cifras positivas sobre la seguridad, este es el gran lastre del Gobierno alfarista. No se puede tapar el sol con un dedo ni el sentimiento de inseguridad con estadísticas. Aunque haya logros en el combate a algunos delitos, la suma de homicidios y desaparecidos, junto con el control territorial del crimen organizado, generan un panorama desolador. En materia de agua, a pesar de la buena noticia de la llegada de un metro cúbico por segundo de la presa El Salto, pesa más en el ambiente el pésimo manejo del sistema de agua potable: el agua de tamarindo que surte el SIAPA tiene una afectación directa en los hogares de la ciudad. Lo mismo podemos decir del transporte público. Las inversiones en este sexenio son enormes y positivas; sin embargo, nunca lograron estabilizar las frecuencias de paso de las unidades y eso tiene una enorme afectación para la población. La influencia negativa del gobernador Alfaro en el proceso electoral será en la ciudad y particularmente en el oriente. Por el contrario, fuera de la zona metropolitana Alfaro es un activo para los candidatos naranjas.

