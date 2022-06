Un grupo de empresarios ha tomado como bandera la construcción de una gran alianza electoral para derrotar a Morena en 2024. Para ello han convocado a Movimiento Ciudadano (MC) a que se sume al acuerdo que tienen ya PAN, PRI y PRD como si una alianza electoral fuera una simple operación aritmética.

Lo primero que debe tener claro es el para qué. La pregunta, en apariencia obvia, no lo es tanto. La alianza que proponen los empresarios pareciera tener como objetivo central derrotar al lopezobradorismo, pues consideran que con Morena hay un deterioro institucional y está en riesgo el modelo democrático que hemos construido a lo largo de los últimos años. Suponiendo que hubiera consenso en estos puntos (hay por supuesto mucho de cierto y otro tanto de matices a revisar) la pregunta es qué propuesta tiene la alianza más allá de derrotar al presidente y a su movimiento.

Regresar al pasado no es opción. Y les debió haber quedado claro desde el momento en que López Obrador ganó con más votos que todos los adversarios juntos. El mensaje fue un claro rechazo al sistema de partidos. Proponer un regreso de los partidos tradicionales porque López Obrador resultó no ser lo esperado por muchos de sus votantes no es ni de lejos una oferta atractiva.

Una alianza tendría sentido electoral sí y solo sí lo que proponen es una transformación institucional donde lo primero que habría que sacrificar es nada menos que al sistema partidocrático y de acuerdos cupulares que es justo lo que representan la alianza y sus promotores. Dicho de otra manera, tendría sentido electoral y político que los partidos tradicionales apoyaran un proyecto alternativo de nación frente la ineficiencia y la incapacidad administrativa que ha representado el populismo obradorista y eso es lo que no se ve por ningún lado. Además del proyecto de nación se requiere alguien que lo represente. Sin proyecto ni candidato la alianza simplemente no suma.

MC cree tener al candidato, pues efectivamente Luis Donaldo Colosio Riojas tiene nombre y en las encuestas ha resultado ser un contendiente atractivo para todo el país. Digamos que retrata bien en la boleta. Pero ni él ni su partido son por sí mismos una alternativa. Los gobiernos naranjas de Jalisco y Nuevo León están lejos de ser un modelo, al contrario, representan muchos de los viejos vicios de gobierno cupular aderezados con visiones populistas y tentaciones autoritarias y Luis Donaldo es hasta ahora solo una marca.

No será la suma de los partidos de oposición sino de las inteligencias lo que pueda hacer competitiva una alianza. Y eso es lo que no ha salido a relucir.

diego.petersen@informador.com.mx