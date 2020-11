Dictadura de la Federación

Oye Andrés López, ¿muy “Presidente” de México verdad?, pero son 32 Estados.

Dime una cosa, ¿estás jugando al “Dictador”?, ¿qué te traes contra Jalisco y sus 125 municipios?, ¿por qué agredes y abusas económicamente de Jalisco y sus municipios?, ya basta de abusos de la Federación.

Revisa lo que recibe la Federación de parte de Jalisco, es el 8% de todo lo que recibes y sólo el 1.2% regresa a Jalisco como aportación de la Federación, ¡una miseria! ¡Y aún tienes la desfachatez de declarar que, aunque protesten los 10 Estados que son agredidos y abusados por tu gusto, no vas a cambiar los planes económicos, que decidiste a tu gusto para los 10 Estados!

Eres realmente un increíble farsante arbitrario; tú decides cómo, ¡cuánto y a quién le otorga la Federación y quieres y usas el dinero que les corresponde a los Estados y Municipios para realizar tus caprichitos! ¡Y todavía dices que, sólo modificando la Constitución, aunque protesten por su derecho los Estados!

¿No te das cuenta todo lo que perjudicas a tu “amado pueblo”? En Jalisco ya estamos hartos de tus abusos y maltratos, además de lo que como “Presidente” te comprometiste a cumplir con Jalisco, lo que prometiste y después te “rajaste”, lo cambiaste; te puedo mencionar varias cosas que prometiste, como terminar la Presa el Zapotillo, diste tu palabra y prometiste apoyo para terminarla, luego dices: hay que “consultar” al pueblo?; una presa que beneficia y necesitan 9 millones de ciudadanos de León, Guanajuato, de los Altos de Jalisco y Guadalajara, suman 9 millones, y tú quieres hacer una “consulta patito” a los habitantes que por la Presa tienen que reubicarlos y son 250 personas, ¡compáralas con 9 millones y tu palabra!

¿Hasta cuándo vas a entender y cumplir con lo prometido, como apoyar el Peribús, la Línea 4 y la Presa el Zapotillo?

¡Todo eso además de lo que justamente le corresponde como aportación de la Federación a Jalisco!

¡CUMPLE CON JALISCO!

Ya basta Andrés López, ¡deja de hacer caprichitos y deja de abusar de Jalisco!, ¡cumple tus compromisos y promesas que las hiciste como “Presidente”!

Gracias a Dios que tenemos un gran Gobernador, eficiente, visionario y que además ¡defiende a Jalisco y a los jaliscienses!

Nota: Un honorable caballero me mandó un mensaje, que no atacara al Presidente; mira, respetablemente te digo ¡que no lo ataco, sólo relato su proceder!