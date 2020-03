Diario de un snob

*Felicitamos a nuestro Gobernador por acertada decisión sobre el Covid-19.

*La “Fundación Stella Vega” y los 75 años de “Laboratorios Pisa”.

*Que siga tocando la orquesta mientras se hunde el barco…o sea el síndrome del “Titanic”

*La “Novena” y los famosos 400.

*Muere en Madrid el marqués de Griñón, descendiente de aquellos Barrón tepiqueños.

Ahora sí que una vez más JALISCO saca la casta y se adelanta en el delicadísimo tema de salud que de no controlarse en tiempo y forma estallará como una bomba de tiempo, nuestro Gobernador ENRIQUE ALFARO creemos tomo la decisión más acertada en aplicar desde el pasado Viernes medidas preventivas y así, evitar que no se expongan los jaliscienses a contraer el temible Coronavirus. Entretanto el señorPresidente AMLO reparte besos y abrazos en Oaxaca inmerso en el síndrome del Titanic, en donde el capitán del famoso barco ordenaba a la orquesta que no parase de tocar, mientras el más famoso paquebote de la historia se iba hundiendo ante la atónita mirada y desconcierto de los pasajeros consientes de la tragedia que se estaba fraguando, realmente preocupante lo que está sucediendo con el Tlatoani mayor, ya no es tiempo de infundir ánimos de manera populachera cuando ha venido creciendo el número de infectados. Curiosamente y por vez primera no son la clase humilde la mayor parte de los portadores del Coronavirus, sino algunos de los integrantes de las familias más ricas de México quienes de manera deliberada asistieron como cada año desde que este duque era mucho más joven a la famosa “Novena”, o sea la temporada de ski en las nevadas colinas de Vail en Colorado. Casi como un ritual muchísimos amigos entre “nouveaux riches” sobretodo y también ricos de viejo cuño medio confundidos impusieron que la novena semana de cada año se pusiese de moda tanto entre los Tapatíos como entre los Chilangos, aún recuerdo las conversaciones de hace tres y cuatro décadas: ”¡Que no vas a ir a la novena!… aich de lo que te pierdes”. Creo nunca haberme perdido de nada y, cuando tuve oportunidad de viajar a algún resort nevado tuve la suerte y el gusto de ir a Gstaad y a St. Moritz, más en plan social que a esquiar sobre nieve aun y todo que el príncipe HUBERTUS DE HOHENLOHE llegó a ser nuestro cicerone en dichos sitios… definitivamente lo que más nos divertía eran las noches en el “CORVIGLIA“ unos de los clubs más exclusivos del mundo y cuando aún existía una auténtica JET SET como tal, y en donde GUNTER SACHS fungía como el rey de la noche. Ir a Colorado a ver a los mismos que ve uno aquí o en la dizque capital, mmm ¡So boooring! En fin cada quien disfruta como más prefiera. Y lo que si sería un acto de gran categoría, educación y humildad es que los ya famosos 400 viajeros tapatíos a la célebre “Novena” se hagan revisar y no poner en riesgo sus vidas y las de los suyos. Hay una línea especial para llamar y salir de dudas, 3338233220, ¡no dejen pasar más tiempo! No fue culpa de nadie además se guarda la identidad de los viajeros. Y como dice el viejo dicho "hasta al más buen tirador se le escapa la liebre”.

Así por un error involuntario la pasada semana en esta misma columna felicitábamos los 75 años de los prestigiados LABORATORIOS PISA, (anotando Laboratorios Sophia en vez de PISA) fundados por el Prof. MIGUEL ÁLVAREZ OCHOA y cuya dirección de consejo actualmente la lleva con gran éxito CARLOS ÁLVAREZ BERMEJILLO, nuestras disculpas por el error cometido. Y mencionábamos también la gran presencia y belleza de STELLA VEGA de ALVAREZ BERMEJILLO, una señora no guapa que va…. ¡GUAPISIMA! Lamentablemente fallecida hace unos años.

Desde aquí la recordamos en esta imagen tomada por ESTEBAN ANGEL ZENTENO (grandísimo fotógrafo y buen amigo). Hoy en día LABORATOTIOS PISA lleva una fundación de apoyo a las clases menos favorecidas económicamente en memoria y bajo el nombre de esta gran señora. Para finalizar, falleció en Madrid este Viernes el muy celebre MARQUÉS DE GRIÑÓN a quien conocimos y tratamos sobretodo en casa de MANUEL FIGUEROA GRIFFITH y MAGDALENA CARRAL en Cd. de México y en Sevilla donde pasaba más tiempo. Nexos de familia lo ataban a nuestro país y más específicamente a Jalisco y su séptimo cantón Tepic, pues descendía nada más y nada menos que de los temibles BARRÓN por una rama… y por otra de los ESCANDÓN cuya inmensa fortuna de unos y otros (bien o mal habida como es sabido) permitió que CATALINA ESCANDÓN y BARRÓN casara con FELIPE FALCO y OSORIO duque de MONTELLANO y otros títulos más, cuando precisamente habíase afincado la familia BARRÓN en todas sus combinaciones entre París y Madrid, olvidándose por completo de los enormes desfalcos y saqueos cometidos entre Tepic y el puerto de San Blas. Alborotada la gallera a través del célebre MANUEL LOZADA o Tigre de Álica, pusieron en jaque a todo México y en detrimento sobretodo de Jalisco ante la complacencia hasta del propio BENITO JUÁREZ y de LERDO DE TEJADA. Ya para la época “Porfiriana” se habían blanqueado las fortunas ,volvieron al país y así emparentaron con lo más granado de la vieja sociedad tanto de Jalisco, como de Cd. de México, y los menos con miembros de la nobleza hispana como es el caso que nos ocupa del célebre CARLOS FALCO marqués DE GRIÑÓN, quien acabo casándose 4 veces y, aunque fue un gran señor tuvo el mal tino de elegir entre mal y MUY mal a sus esposas… como ejemplo la famosa “China” como le llaman en España a ISABEL PREYSLER experta en arte de trepar en la escala social y queriendo figurar como si fuese una auténtica noble. CARLOS víctima del coronavirus y a sus 83 años deja 5 hijos y una viuda que ninguno de los hijos puede ver ni en foto… Además de varios títulos nobiliarios a repartir y los negocios de la firma de vinos… y por ahora ¡Cooorte!