Diario de un snob

Los TAPATÍOS de hoy sufren demencia senil cuando les conviene y MALA EDUCACIÓN casi siempre, excepto cuando no les conviene. El tan repetitivo pretexto de hoy en día... “ay que horror, no alcanza ya el tiempo en estas épocas... (Y la doña con tremendo celular en las manos)... ¡no sabes ayer te quise hablar pero en el banco ya es que no se permiten llamadas!... (El Don comprándole a su novia o querida en turno un Bolso Kelly en Hermes)... Ay, pero si te he marcado chorrocientas veces y nunca contestas (la chica, imitación de una IT girl californiana tomando una copa con otro prospecto de novio)... Oye, ¿recibiste lo que te mande por Navidad ?... Hay sí, que mono millón de gracias pero casi corro al mozo que apenas me lo entregó (y el regalo meses ha en su mesilla de noche…). ¿Así somos en verdad los TAPATÍOS ?... Los de hoy probablemente que sí... pero hasta hace pocos años fuimos TODO lo contrario. Hoy que so pretexto de la telefonía celular la cibernética NO hay ya tiempo para “nada” curiosamente gracias a estos “adelantos” debía haber más tiempo para todo... comenzando con ser agradecidos, tener buena memoria y ya no digamos poseer desinterés y humildad. Aquí viene al caso TRES ejemplos de grandes PERSONAJES que en la cuestión mundana y social MUCHO han hecho e hicieron en esta confusa Guadalajara... comenzamos con JUAN DE ANDREA quien enseñó a muchos ricos nuevos de los años 80’s que las cenas y bodas elegantes eran de cinco tiempos, con vajilla de LIMOGES (no limoch como llegamos a ver escrito alguna vez)... camareros de guante blanco, cristalería checoslovaca y cubertería de al menos bañada en plata (si así y todo se robaban los cubiertos imaginemos que hubiesen sido de plata, plata, plata...). Su impecable servicio de banquetes fue toda una auténtica revolución en la metrópoli tapatía. Mi gran amigo de años y su familia JUSTO FERNÁNDEZ DEL VALLE y RINCÓN GALLARDO, Duque de Regla y Marqués de GUADALUPE sabía con anterioridad de la calidad y el servicio de JUAN por servir algunas veces en CIENEGA DE MATA la hacienda de los RINCÓN por su cercanía con Aguascalientes. Así, JUSTO siempre en las bodas de sus hijas (contemporáneas mías) no dudaba en elegir a JUAN DE ANDREA para las recepciones de rigor en su casa de Cd. de México. No es que no supiéramos los TAPATÍOS de lujos en la mesa, sino que me estoy refiriendo al mercado de los “nouveau riches” que comenzaron a inundar Guadalajara a inicios de los 80’s… ya después las gentes “de tooooda la vida” lo tomaron como su tratteiur de rigor... Enseguida imposible omitir a JESÚS OCHOA el gran diseñador de alta costura que a la nuevas o recién llegadas les explicó que no era lo mismo comprar telas en “Almacenes Franco”, “El Vapor” o con los “Torres Guizar”... que ir a escoger buenos géneros a Nueva York o bien, ayudarles a escoger modelos hechos en “Bergford Goodman”... “Saks” o “Lord & Taylor”... Su equipo de costureras al igual que BALENCIAGA poseían el arte del pespunte, el ojal, el dobladillo impecable... solo en JESÚS hemos vuelto a ver esos extraordinarios y suntuosos vestidos de noche (su especialidad) absolutamente glamorosos y con unos olanes y escarolas gigantes que hacían lucir a las mujeres bellas aun siendo feas y bellísimas las que eran bellas de por sí... su atelier todas las tardes y a veces ya entrada la noche lucia atestado de señoras encopetadas esperando turno para las famosas “pruebas” de rigor y para que el talle o el escote quedaran simplemente perfectos... Así al grupo de las nuevas ricas se unió el de las nuevas pobres que por su CLASE y estilo se otorgaban prestigio mutuamente clientas y diseñador. Recuerdo un gran desfile de modas en el CLUB SAN XAVIER recién inaugurado con TODAS las elegantes de la metrópoli tapatía. Me tocó en suerte invitar a NICOLÁS SÁNCHEZ OSORIO el rey de la crónica social de México y su esposa en turno y salieron mudos de la calidad del evento, como de la elegancia de las invitadas... y por último ANDRÉS YANOME miembro de un familia japonesa de comerciantes afincada en Guadalajara, cuyo sentido de la estética, relaciones públicas, la buena cocina, los idiomas y el difícil arte de saber recibir lo hicieron notable desde que muy joven a inicio de los 70’s abriera QUEENS una extraordinaria boutique teniendo como socia a SOLANGE FAVIER ORENDAIN tan chic en la época como internacional, de allí abrió un restaurante japonés cercano a la Minerva sobre Av. Vallarta mismo que después mudo a Av. del Bosque y Gral. San Martín. Nunca he vuelto a ver esos arreglos de flores ESPECTACULARES a base de lo que encontraba entre las ramas y plantas de cualquier camellón o jardín aledaño. Rápidamente y al cerrar su restaurante se ocupó de organizar no todas... sino las MEJORES BODAS y recepciones de la verdadera ALTA SOCIEDAD TAPATÍA en conjunto con las cocinas y el servicio de JUAN DE ANDREA y las bellas tapatías ataviadas con un haute couture de JESÚS OCHOA, calzadas por las exclusivas “Zapaterías Vogue” y “Regis” de Mme. VACA... Al percatarse los BRIGNONE y sus socios originales los banqueros GIANNI y ELSA PIRRI (de Milán) lo atrajeron al desarrollo de gran lujo apenas conocido entonces como CAREYES para que se ocupara de organizar las cenas, cocteles, soirée que por la temporada de Invierno se llevaban a cabo en el hotel recién construido y en la apenas decena de GRANDIOSAS mansiones cara al mar y a espectaculares peñascos (como en Capri) diseñadas por otro genio el insustituible arquitecto MARCO ALDACO y después por VILLASEÑOR y por GALLIBERT. Un día y después de comenzar a percatarse de la poca displicencia de los tapatíos para pagar lo justo por sus servicios como debe ser, prefiere quedarse en ese paraíso antiguo y enorme propiedad que fue la Hacienda de CHAMELA cuya bahía e islas fueron escenario de tantos momentos históricos en el siglo XVI, Careyes mucho le debe a YANOME lo que fue y lo que es... cada quien cuando se sabe trabajar en equipo, sin envidias ni competencias o deslealtades pone su granito de arena y se logran resultados fabulosos aun sin recibir nada a cambio. Este duque Fernando Partida Rocha, tan solo en ciertos medios llegue a publicar unas 200 páginas completas tamaño periódico sobre la zona CAREYES/CHAMELA y todo por mediación de ANDRES YANOME... recordando a Don RODOLFO PAZ VIZCAINO que fuera dueño de LOS ÁNGELES LOCOS en TENACATITA el tiempo le acabo dando la razón... Él había, hacia los años 50’s, comenzado a desarrollar turísticamente la zona, que le expropiaran después... lo tacharon de loco y mil cosas más... no estaba loco ¡qué va!... Simplemente fue un gran visionario que se adelantó a su tiempo. Desde aquí un fuerte abrazo y reconocimiento para ANDRÉS YANOME y por hoy COOORTE.

