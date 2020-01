Diario de un snob

• Vacaciones de Año Nuevo y Reyes en la Cd. de México.

• Una vez más a través de la infalible “Máquina del Tiempo” y del tren-pullman...

• La nota triste… ayer falleció Pepe Saracho Palafox, un personaje fuera de serie.

Riiiiiiiingggg “¿Sí, diga usté…? —¿Qué si ast’a el licenciado? —Nos pos afigurese que no, pero esta la siñora, ay se la paso...” En el preciso instante que la esposa del Lic. Alberto Padilla y Valdez toma el pesado auricular en color verde a juego con la sencilla pero elegante sala del mismo tono comprada a plazos, en “Muebles Dubin” se escucha el “clang” pero percibe la voz de una mujer... “A ver Domitila ¿quién era?... —ay niña, pos crioque la secretaria esa del siñor... —ajá, ya me lo figuraba, la mentada Chayo o la del Rosario de Amozoc (tal y como contamos e nuestra entrega antepasada narrando la víspera de aquella Navidad de 1962 de una típica familia tapatía como las hubimos y las hay tantas... clase media educada y arribita de la media)”. Echando humo en los ojos como la canción en boga de THE PLATTERS llama a JULIA la nana/recamarera y agitadamente le da instrucciones: “Julia, por favor no comentes gran cosa voy a recoger a los niños a casa de su abuelita y veles preparando su maleta a los tres, pues el Licenciado, tu patrón ya está haciendo planes para año nuevo y Reyes”. SUSANA llama a la estación de Ferrocarril del AGUA AZUL y reserva en el “Pullman” de las 8:30 de la noche una cabina y dos literas para los niños; le llama a su suegra y esta le da la idea de que el 28 de Diciembre (dos días más). Don DARÍO RIVERA el Obispo Primado de México habría de confirmar a Eduardito, gracias a sus influencias entre sus amigas de las Hijas de María y de la Adoración Nocturna del EXPIATORIO. En perfecta complicidad con Doña PILAR que había sufrido las mismas situaciones de joven, sacó de su ropero con luna ovalada y de una antigua caja de bizcochos unos pequeños rollos de billetes, más vale que vayas, “aprevenida” y no le pierdas el ojo vaya a donde vaya “mijita”... ah, mira, llévate el abrigo de ROSITA, ese con el cuello de mink por si van a cenar o van al Teatro. De casa de la suegra llaman al despacho del “muy ocupado “Licenciado que esa tarde no había venido a comer y aduciendo mucho trabajo (¿en diciembre?) Se divertía en las artes del amor con el entallado escote de ROSARIO y apenas si logró deshacerse un poco de ella para tomar la bocina. Uff un asunto de grande importancia me hará irme hoy mismo a México, farfullo mientras, la que fuera su antigua secretaria daba de taconazos furiosa en el sexto piso de aquel Edificio Plaza con balcón y vistas perfecto para una romántica tarde de Invierno. A las 7 pm ya estaba hecho el “veliz” del señor con su agua de colonia de Vetiver, sus camisas almidonadas y su Glostora de YARDLEY, los tres niños: BETITO, PILAR y LALITO, bañados y cambiados con abrigos idénticos, la nena llevando un gorrito a juego tal y como la moda española dictaba el buen vestir de los peques con pantalones cortos de franela y zapatos marca MICKEY o CHIQUILLO de dos colores. SUSANA nuevamente no le dio a su marido mucho tiempo de pensarlo o de negarse a ir y en un traje sastre de punto tejido color tinto, lucía francamente guapa y más cuando alcanzó de su tocador una pañoleta de seda que graciosamente se anudó al cuello y con cierta coquetería, se delineó los labios y cogió un par de guantes a juego, uno puesto y otro en la mano, esa es y era la etiqueta, mientras tanto casi olvida su neccesaire con las pocas joyas que aunque buenas no eran muchas... Nunca alcanzaba asunto alguno a cubrir gastos del “Cervantes” de las dos criadas tan queridas y menos con su ROSARIO de Amozoc o séase su novia... A que Licenciado este tan “vaquetón”, pensaba siempre para sí el elevadorista del Plaza en una época en que estos iban hasta con elegante uniforme... con una señora tan linda y con su familia que “necesida”… 7:45 pm y ya van a merendar rápido algo para los niños en la Nevería San Antonio anexa al templo del mismo nombre y que estaba de camino a la estación. Uno de los hermanos del Licenciado los deposita justo a tiempo en aquella amplia y funcional caja de cristal repleta de viajeros igualmente elegantes. SUSANA se sobrepone el abrigo con cuello de mink mientras anuda la mascada a la enorme bolsa de charol y su marido en su enojo a punto está de perder el portafolio y su abrigo. Corren por el andén el cargador les sigue con el equipaje y dos cajas sombrereras de SUSANA cuando silba la locomotora y se oye gritar: ¡Vaaaaammmmonos! En el instante que “porter” les asigna el camerino y a los niños sus asientos literas... la emoción indescriptible de ver pasar las luces de la ciudad y a poco el sonido de la campana para la cena se vuelve aún más emocionante para los chicos que al volver del coche comedor el camerino es una recámara con su lavamanos y sus asientos transformados en litera alta y baja... ALBERTO y SUSANA les ponen el pijama y les hacen rezar a su angelito de la guarda, mientras deciden ir un “momentito” al bar y coche fumoir... Sin imaginar que los angelitos incluidos la niña se pelean por ir en la parte alta... BETITO como siempre empujó y comenzó el zipizape... No habían transcurrido ni tres horas cuando el “porter” avisa al Licenciado que ya habían arrancado dos cortinas y habían volado zapatazos... ¿y cómo controlarían papá y mamá a esta aguerrida familia si apenas comenzaba la vacación? Y habían prometido portarse “muy bien para que los REYES MAGOS también les trajeran toda suerte de regalos pues estos solamente los repartían en aquella ciudad... De esto y más continuaremos en otra entrega entrometiéndonos a la casa de una familia de tantas tapatías, pero que aun podían darse el lujo de viajar, vestir y salir “civilizadamente”... Claro, con esta tribu de tres que parecían Atila y los Hunos.... ¡cooorte! Finalizamos con una nota tristísima, pues ayer falleció un personajazo simpático y auténticamente tapatío... me refiero al popular PEPE SARACHO PALAFOX hijo que fue de Don JOSÉ SARACHO ÁLVAREZ y Doña ALICIA PALAFOX y ESPAÑA… A PEPE casado con LUPE DE OYARZABAL CARROLL los tratamos muchísimo, pues un día sí... y otro también caíamos a su bonita casa a tomar tequila del mero bueno y sus hijas dos de las tapatías más bellas e internacionales SOFÍA Y MARÍA JOSÉ desde muy chicas vacacionábamos en CAREYES, yo en plan de hermano mayor y con las que nos divertíamos muchísimo en la época en que CAREYES tuvo un charm absolutamente exquisito y mundano. No podemos decir que ya no lo tenga porque hace tiempo no volvemos pero... sin querer insistir en el pasado, entonces CAREYES y los habitués eran/mos como una gran familia... ¿seguirá siendo así? Extrañaremos mucho a PEPE, divertido y sin pretensiones a la vez con esa clase que ni se compra ni se encuentra muy seguido. Hoy por la tarde habrá misa en Nuestra Señora de Altamira, entretanto sincerísimo pésame a LUPE y sus bellísimas hijas.

Recuerdo. Si en los años 1960’s Guadalajara fue la Ciudad Navideña por Excelencia... en la misma década la Ciudad de México podría haber figurado como la Ciudad de los Globos y de los Reyes (magos) por derecho propio. Aquí con el “Niño Dios” y allá con Melchor, Gaspar y Baltasar... Pero, ¿dónde quedó la auténtica magia que por los primeros días de Enero los “globeros” y no los reyes pintaban de mil colores La Alameda y el Centro de aquella ciudad?

De época. De muy chicos nos llevaban de vacaciones por estas épocas a la Cd. de México y realmente era impactante el tráfico nocturno, y las luces de neón, el Paseo de la Reforma cubierto de árboles y Av. Juárez cubierto de Reyes Magos. Familias de todas clases sociales que le daban una sensación de alegría a esa peculiar zona destacando lo que nos parecía un cohete espacial disfrazado de la Torre Latinoamericana.