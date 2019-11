Diario de un snob

*La colección y Museo Jumex abren gran exposición.

Noches pasadas se inauguró en las sensacionales y contemporáneas instalaciones del MUSEO JUMEX en la Cd. de México la exposición primera dedicada íntegramente a la moda... y a su musa. Nos referimos a la muestra intitulada “NATY ABASCAL. ¡Y LA MODA!”, en donde la espectacular exmodelo y su hermana gemela ANA MARÍA volvieron a hacer acto de presencia (y a parar el tráfico) como cuando desembarcaron en 1965 en Nueva York con motivo de aquella famosa FERIA MUNDIAL que no se celebra ya más. Apenas pusieron un pie en Manhattan y se les puso el “mundo a sus pies” atrapando la atención de la sacerdotisa de la moda como lo fue la gran DIANE VREELAND al rey del “Pop Art” el incomparable ANDY WARHOL... no tardó mucho en que RICHARD AVEDON el más genial fotógrafo de moda de los últimos tiempos las retratara juntas con su gran perfil que les confiere una gran personalidad y a partir de allí NATY prosigue la carrera de modelo, inclusive de “Chica Warhol” apareciendo en uno de los films de este último y volverse no solo la modelo... sino la musa de al menos dos de los grandes diseñadores como lo fueran OSCAR DE LA RENTA y el gran VALENTINO. Su hermana ANA MARÍA vuelve a su natal Sevilla en donde se casa con un miembro de la familia MEDINA Y FERNÁNDEZ DE CORDOVA... al tiempo que la propia NATY se casa con el duque de FERIA y para hacer más intrincado el árbol genealógico de tan notable familia andaluza, este hermano de aquel. ANA MARÍA se instala en Sevilla donde de años atrás posee una magnífica tienda de antiques y NATY muy a tiempo se divorcia de su marido, y prosigue su camino ahora como gran productora, consultora y musa de los más grandes modistos internacionales, dividiendo su tiempo entre Madrid y Sevilla en una ala del gran PALACIO DE PILATOS en donde hemos sido huéspedes de NATY y se sus hijos RAFA y LUIS por lo menos 3 ocasiones. Allí nos percatamos de ese gran don de gentes que posee la que fuera duquesa de FERIA, añadiendo una simpatía y sencillez fuera de serie. Años atrás nos tocó organizarle aquí en Guadalajara un coctel en el restaurante de los hermanos LEONARDO Y BARRY DELGADILLO que resulto todo un éxito con un mix de gente guapa, elegante y divertida como hoy difícilmente se podría reunir. La hemos seguido viendo o al menos llamándonos por teléfono de manera continua y con el tiempo se ha reafirmado su primacía como una de las mujeres más elegantes del MUNDO al parejo de otra latina como lo es CAROLINA HERRERA... y así es que NATY de alguna manera viene a sustituir a la vizcondesa JAQUELINNE DE RIBES quien reinara por décadas la escena parisina de la moda y la alta sociedad… Se imponía muchas maneras un homenaje a esta gran figura y que mejor que fuese en nuestro país y por iniciativa de EUGENIO LÓPEZ gran mecenas y director de la FUNDACION JUMEX, en cuyo espectacular Museo de la Col. Polanco de la Cd. De México estará expuesta la muestra hasta inicios de Enero del 2020. Los más extraordinarios vestidos haute-couture de la “flor y nata” que los grandes diseñadores han creado para ella se exhiben en una magnifica curaduría y “mise en scene”, un motivo más que suficiente para realizar un viaje aunque sea de ida y vuelta a la ex ciudad de los palacios y echar un vistazo a tan deslumbrante muestra… Y hemos de lamentar por lo menos 3 sensibles fallecimientos en los últimos días... el de la adorable y archi-elegante MINA GONZÁLEZ PAUL y MARTÍNEZ-GALLARDO esposa que fue de ese gran abogado FELIPE DE JESÚS PRECIADO CORONADO con quien procreara una muy linda familia y sobretodo con los PRECIADO nos unió una gran amistad de muchos años atrás que hemos refrescado a través de sus hijos, a todos ellos nuestro profundo pésame con el cariño de siempre. Y de manera inesperada en Nueva York falleció también el “bussinessman” tapatío que más dio s hablar en los últimos tiempos, me refiero a JORGE VERGARA MADRIGAL quien levantara un emporio gracias a su arrojo y empuje elementos que tanto hacen falta a nuestros empresarios, sentidísimo pésame a su señora madre (ella por si sola un personaje auténtico y fuera de serie), a sus hermanas y a su mujer la adorable ROSSANA LERDO DE TEJADA quien fuera gran amiga nuestra desde que aterrizamos a vivir a Cd. de México por los años 1985/86 y primera portada de la revista CLASS que acabábamos de abrir en sociedad con PEPE PINTADO SÁNCHEZ-NAVARRO... y por último el deceso del que fuera un gran gobernador de JALISCO pero que las circunstancias lo hicieron ver en su momento como todo lo opuesto, así con la muerte de GUILLERMO COSÍO VIDAURRI se cierta un ciclo de una gran clase política con sus defectos y virtudes pero que vistos a la distancia y en comparación con lo que nos ha tocado ver en los últimos gobernantes son más muchas más virtudes q defectos... un abrazo muy fuerte en particular para la familia COSÍO GAONA y sobre todo a SALVADOR su hijo que ha seguido la carrera de su padre y gran amigo nuestro desde los tiempos de la facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara... ¡Y por hoy corte!