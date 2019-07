Diario de un snob

Brenda Shultz de Martínez-Negrete y Pita Ugarte Corcuera de Lebrija flanquean a ANA MARI RIVAS la esposa de Enrique “Patas “ Aldrete. Un auténtico señor como ya quedan pocos, poquísimos no solo en Guadalajara, sino en todo México. Combina un estilo de vida de lo más sencillo, pero con ESTILO y CLASE. Y cuando se trata de viajar no escatima pero jamás hace alarde ni de sus travesías ni de su “peerage”. Simpático a más no poder es una de las pocas gentes que no se toman en serio ni menciona nada que tenga que ver con dinero o con ostentaciones, en una ciudad que cada vez se deja deslumbrar por esto. CORTESÍA / F. Partida