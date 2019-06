Diario de un snob

• Feliz día “Santo” de los Fernandos...

• Fernando González Gortazar, uno de los mejores artistas/arquitectos de México.

• La Misión de San Fernando Rey de España en Alta California.

• La vieja plazuela de San Fernando en la Guadalajara del XIX.

El otro día conversando con un amigo de hace ya muchos años la conversación se deslizó gratamente que olvidé felicitarlo por su SANTO y a su vez el por lo contrario me envió un presente lo cual me quedó claro que al menos quedan en esta hoy dizque metrópoli (en tamaño más no en la forma como interactúan los que aquí habitamos) personas EDUCADAS y GENEROSAS. Actualmente se celebra poco o nada el “Día del Santo” de los Tapatíos lo mismo entre ricos que pobres, en todo caso festejan los cumpleaños o, a veces ni eso. Hacer una lista de los amigos que llevan -como nosotros- el nombre de FERNANDO sería enooorme pues en esta urbe por extraño que parezca siendo la ciudad criolla/española por excelencia no hay un templo dedicado a SAN FERNANDO REY DE ESPAÑA, pero Fernandas y Fernandos los habemos por montones. Hace un año precisamente le llamé por alguna razón a la querida LORENZA DIPP y me dijo “que coincidencia que estoy en Sevilla ahora mismo y hay grandes celebraciones por ser uno de los Santos patronos de acá”, me añadió... “Te voy a llevar un presente... y con lo sensible y atinada además de generosa me trajo a su regreso un frasco de mi agua de Colonia favorita de años atrás: la “ÁLVAREZ GÓMEZ” la más tradicional y elegante del Sur de España y que solo se expende allá. No tenía por qué hacerlo pero a veces es tan agradable recibir algo como obsequiar a sabiendas que esa persona va disfrutar el presente, no por su precio sino por su contenido o lo que represente. En Ciudad de México existió un bellísimo conjunto arquitectónico que fue el CONVENTO DE PROPAGANDA FIDE con su gran Iglesia dedicada a SAN FERNANDO además de su pequeño y romántico panteón repleto de celebridades del México de ayer y anteayer. De ese convento partieron los R.P. FRANCISCANOS a fundar las Misiones en la provincia de TEJAS entonces aun territorio mexicano, como del CONVENTO ZAPOPANO y del de GUADALUPE en Zacatecas partieron los religiosos a fundar las Misiones en las CALIFORNIAS. A diferencia de MÉXICO, en los USA donde al no tener un pasado (digno al menos) rescatan hasta un trozo de ladrillo aquí se sirven con el cucharón a veces las autoridades civiles como eclesiásticas como particulares para destruir lo que a su paso encuentran. Pues bien la pequeñita Misión de SAN FERNANDO en un bello paraje entre LOS ÁNGELES y SANTA BÁRBARA es un ejemplo dignísimo, sobrio y elegante de como restaurar con buen gusto lo que parecían unas ruinas sin remedio. La extensa red de Misiones Californianas la conocemos casi de memoria y es todo un “trip” encontrarse en medio de unos parajes en donde el aire, color del celaje y hasta el aire “huele a Jalisco” que por momentos dejábamos ir la mente para suponer que estábamos en algún sitio de la región de LOS ALTOS... Pero, claro está todo perfectamente restaurado y con un respeto al pasado que aquí le importa un comino a la mayoría -igual ricos que pobres- pues el mal gusto se da aquí mucho más que apenas hace unos pocos años. Por último y no por nada es uno de los mejores artistas/arquitectos felicitamos en su “Santo” a FERNANDO GONZÁLEZ GORTAZAR y cuya obra a nuestro gusto de lo mejor a nivel “mundo mundial” (cursis dixit) lo es el conjunto escultórico de ingreso al parque que lleva el apelativo de su familia “Parque González Gallo”. Es de una lucidez y de clarísimas ideas tanto como diseña, que como escribe y esto claro en una ciudad como la nuestra donde la ENVIDIA MALVIBROSA es “pan quotidiane” levanta a su paso o a sus textos amargosos comentarios de los más amargos de sus detractores a los que les llamaremos miembros prominentes del “Bitter Club”... No por nada alguna vez FERNANDO dijo en una de sus columnas que “Guadalajara es la ciudad donde más se critica y donde más se chismeaba, donde más se destruye a los amigos, donde se propagan más calumnias y donde se haga menos... ¡y Cooooorte, felicitando a los Tocayos y Tocayas!