Diario de un snob

* Sensacional la retrospectiva de Thierry Mugler “Couturissime”, en Montreal.

* El Rey del Fashion/Glam.

* Algo nunca visto, imposible de repetir aquel desfile de Le Cirque D’Hiver.

*Gran amigo nuestro, le ofrecimos un gran coctel hace años.

Y hoy nuestra nota nos llena de gusto, pues gracias a ÁLVARO VALADEZ, editor de Fashiorama de la publicación hermana GENTE BIEN, dio a conocer el gran acontecimiento en la MODA de la Costa Este y que no es otro que ¡POR FIN! una retrospectiva del GENIO Y REY DEL FASHION/GLAM, el gran diseñador francés THIERRY MUGLER, en el magnífico MUSEO DE BELLAS ARTES DE MONTREAL (Canadá) del 2 de Marzo al 8 de Septiembre. Un auténtico adelantado a su tiempo ¡por lo menos 20 años! Su originalidad y lujo no tienen parangón en el mundo de la moda simplemente. Quién no recuerda TOO FUNKY, el video en que dirigió y vistió a las TOP MODELS, aún en contra de GEORGE MICHAEL de quien era la música y la melodía… pero o se hacía al modo MUGLER o no había trato. Resultando uno de los videos más ESPECTACULARES que jamás ha habido, uno en versión light y otro más completo y tras bambalinas. Así desfilan en los más sensacionales diseños LINDA EVANGELISTA, TYRA BANKS, ESTELLE, EMMA BALFOUR, NADJIA AUDERMAN, y hasta ROSY DE PALMA Y JOEY VALDEZ, una célebre travesti. Creando un mundo y un espectáculo que aún hoy nos deja boquiabiertos, sobre todo porque se filmó entre 1992/93. El video en versión completa simplemente no tiene desperdicio y nos permite ver a algunas de las mujeres más bellas que nos aportara el siglo XX y lucen no actuales sino ¡Futuristas! En esa mezcla de estilos, siluetas y épocas a las que siempre fue tan afecto al diseñar. Diseñó para que la mujer luzca como MUJER. Le escuchamos decir esto miles de veces. Estando en París cuando por el menor motivo volábamos a la CIUDAD LUZ. Fuimos testigos del más maravilloso DESFILE JAMÁS HABIDO, aún para los estándares europeos en el decadente y maravilloso CIRQUE D’HIVER, un circo del siglo XIX puesto todo el tiempo y para un cupo de unos 5,000 espectadores. Allí THIERRY celebró sus 15 años en la moda y las modelos además de TODA la plana mayor incluyendo a dos de sus grandes musas JERRY HALL e IVANA TRUMP a CHRISTY TURLINGTON, EVA HERZIGOVA (aquella del wonderbra que aquí causó un escándalo su solo anuncio) desde luego la rubia CLAUDIA SCHIFFER y la sensacional NAOMI CAMPBELL... mas sin embargo la cereza del pastel lo fueron las reapariciones de la mítica VERUSHKA, CARMEN DELL OREFICE y TIPPI HEDDREN, la actriz rubia de ALFRED HITCHCOK en “Los Pájaros”... El inmenso escenario en azul, color insignia de ÁNGEL el perfume más vendido después de CHANEL No. 5 y cuatro forzudos GOGO BOYS y cuatro GOGO GIRLS con la música electrónica y Dance abrieron la llegada de JAMES BROWN con su música soul. El vestido/flor que lució recientemente la rapera CARDI B es uno de los que cierran aquella nunca vista pasarela y dudamos que algo ni siquiera remotamente similar se llegue a parecer al derroche de lujo, modelos, escenario, invitados ¡Tout Paris! Y la magia de MUGLER que él se ocupa/ocupaba de todos detalles desde la foto al corpiño, de la manera de caminar a la música. Estando en Ciudad de México y después de una divertida noche de domingo/underground por los barrios bajos, el lunes le dimos una fiesta sensacional en nuestro piso de la Condesa. Las fotos no dicen tal vez mucho, pero fue un coctel del que se habló por meses. A MUGLER lo seguimos viendo en NY o en PARÍS, últimamente al viajar poco le perdimos un poco la pista pero no hace mucho lo encontramos en Los Ángeles, reinventado como MANFREDD y con ese buen sentido de humor de siempre. A CAREYES dos ocasiones lo trajimos para vacaciones y por GDL solo cruzó para transbordar. Esperamos pronto invitarlo y genial sería mostrar acá su retrospectiva. Felicidades a ÁLVARO VALADEZ porque sabemos que está al día, le leemos cada semana y nos da gusto que haya gente que sepa que sucede en el MUNDO REAL. Ancho y muy ancho pero solo para los que se atreven. Y por hoy COOORTE....

P.D. Una noche en la Ciudad de México me preguntó si conocía a TONGOLELE, al responder afirmativamente me dijo:... “¿me la presentarías? pues es para mí una inspiración”.

Nos ha tocado en suerte conocer personalmente a los principales creadores que ha dado el mundo de la moda en las últimas décadas. Lo mismo presenciar sus desfiles de moda. Más sin embargo el desbordado talento de THIERRY MUGLER quedó más que manifiesto en aquel memorable e irrepetible desfile en París, en Le Cirque D’Hiver. Nunca antes ni creo que nunca después se vuelva a dar un espectáculo como aquel que vimos en 1995, celebrando sus primeros 20 años como el Rey Pop de la moda y el glamour.

En 1996 a su paso en Cd. de México con motivo de una retrospectiva de sus diseños como de sus propias fotografías, le dimos una sensacional fiesta en nuestro piso de la entonces muy nueva y muy a la moda Colonia Condesa. Aquí a la izquierda Ricardo Nicolayevski, Fernando Partida Rocha (autor de esta columna) y el invitado de honor, el gran Thierry Mugler, hoy retirado del diseño pero de nuevo ¡cotizadísimo!

El entonces muy joven galerista de arte Óscar Román y el aún más joven mecenas y hoy convertido en la gran figura del arte contemporáneo Eugenio López, entre los asistentes a esa memorable fiesta en honor de Mugler.

Pedro Rodríguez (aka) Pedro Cipriano, novel actor en la época acompañado por Arantza Belliard, hoy gran fashion stylist en Paris.

Entre un grupito de modelos argentinos que hicieron sensación en los 90’s, vemos a Christian Nataliccio, Carolina Kroop, Milagros Gorgorian y el cantante Pablito Ruíz. Disfrutando aquella fiesta en honor de Mugler.