Diario de un snob

*Saludando a Naty Abascal por año nuevo... hace días.

*Una de las 10 mujeres más elegantes del Mundo.

*Privilegios de este duque en sus correrías por el “Gran Mundo”.

*...Mmm Si aquello no fue felicidad... sí algo muy cercano.



Noches recientes llamamos como cada que hay oportunidad, ganas de escuchar una conversación interesante o, bien saludar por cumpleaños o como en este caso por año nuevo con una querida amiga que vive habitualmente entre Madrid y Sevilla... Aunque viaja buena parte del año bien sea por trabajo o placer a los sitios más sensacionales. Me refiero a la ex DUQUESA DE FERIA y por nombre NATY ABASCAL considerada -un año sí… y otro también- como la mujer más elegante entre las elegantes del Mundo internacional cuyas bases suelen ser Londres, Paris, Madrid, Roma y desde luego Nueva York y Los Ángeles. Amigos de hace más de 20 años hemos sido incluso huéspedes en su maravillosa casona sevillana y, que no es otra que una ala del maravilloso e histórico PALACIO DE PILATOS sin duda la casa de más solera de entre la más encopetada sociedad andaluza. Sus dotes de buena anfitriona como buena y generosa amiga las despliega como nadie y es allí en donde recibe -más aún que en Madrid- al grupo internacional que suelen pasar por la FERIA DE ABRIL o por SEMANA SANTA. En estos tiempos de confusión social, de costumbres y de creer que un simple mensaje de WhatsApp funciona para una invitación a un coctel o a cenar, ella mejor que nadie sabe cómo hacer las cosas de un impecable estilo actual, pero sin perder los usos tradicionalmente considerados como auténticamente elegantes. CARLOS GARCÍA CALVO, un muy conocido crítico de modas para diferentes publicaciones hispanas llama a NATY “la reina del mixing”... Y nos consta pues llega al “front row” de las más conocidas casas de modas parisinas lo mismo con unos jeans gastados Levis, chaqueta de VALENTINO y zapatillas altísimas MANOLOS (Bhlanik) o unos ROGER VIVIER y muy decontractee un chal de muselina, en un estilo desparpajado y natural que hace que las miradas convergen sobre ella. Cuando recibe en maravilloso comedor cuya mesa laqueada en rojo muy chinoserie y bajo un espléndido candil de cristal de 20 velas sin complicarse demasiado por encontrar a tiempo todo el set de alguna añosa vajilla de Sevres, mezcla lo mismo un simple bajo plato blanco y sobre este una pieza de Compañía de Indias. Igual sucede con la cuchillería y la plata así como las copas y todo extraordinario. La felicidad eterna no existe, o al menos no se compone sino de momentos o de situaciones a veces ni siquiera planeados. Me explico... la felicidad depende de los gustos de cada quien pero lo bonito, lo sofisticado, lo refinado ayudan a creer o a vivir noches o días memorables. Aún recuerdo una ocasión no tan lejana estando en París me topo con NICOLÁS y ANNE SÁNCHEZ OSORIO (entonces yo mano derecha de la revista que éste manejo por años). Daban casualmente una cena sentados a MICA ERTEGUN, y a la entonces dueña de la casa de subastas SOTHEBYS, la muy elegante neoyorquina JUDY TAUBMANN en su piso del Faubourg St Honore, me invitan claro pero les señalo que iría acompañado “por una amiga” sin decirles de quien se trataba. No muy convencidos aceptan... mmm pensé para mis adentros. Era por supuesto mi adorada NATY ABASCAL a la que llego a recoger a su hotel el maravilloso CRILLON, pregunto al concierge por ella y con una gran exclamación me dice “¡Ouu mais oui madame la Duchesse, Quel femme! En ese preciso baja ataviada en un VALENTINO negro largo de gasa semi transparente, altísima y con un escote espectacular que hizo que todo el lobby del hotel volteara a admirarla. Tenía yo esperando a un chofer para llevarnos a la fiesta... pero hacia una noche fantástica y me dice mi amiga “Oye FERNANDO ¿y si nos vamos caminando? Son solo unas ocho cuadras ¿no es así? Y bueno... al salir del Hotel y con la maravillosa PLACE DE LA CONCORDE de frente y su fuente encendidas y el aire fresco a cada paso la frágil y exquisita falda larga se abría y dejaba al descubierto unas bellísimas piernas... Vamos los taxis, transeúntes, huéspedes y bell boys de una pieza y extasiados nos formaron una especie de valla… para perdernos cogidos del brazo y caminando por PARÍS MON AMOUR... ¿Qué hacía un entonces más joven Duque (inventado) del brazo de una de las mujeres más bellas y elegantes del mundo? Un tapatío sencillo para horror de los locales ni siquiera “socio del Guadalajara Country Club” pero bueno, eso sí, bien educado y con idiomas... echado pa’lante y con alguna dosis de simpatía... ¡quiero imaginar! La gran entrada a la elegantísima cena “placee” de este duque con mi ex duquesa hizo que la ERTEGUN (esposa de Ahmed Ertegun dueño de Sony) y la TAUBMANN así como de las demás mujeres no hubieran caído muertas de envidia de puro milagro... Pero el desenlace de la dichosa cena lo dejo para la siguiente semana... Aquella noche que como todas las ocasiones felices -se pasó volando... tal vez no es la felicidad pero sí algo muy cercano, efímero pero ¡muy cercano! Y por hoy, ¡Coooorte...!

Si hay en la actualidad una mujer que sea el auténtico sinónimo de la elegancia a nivel “mundo mundial” lo es Naty Abascal. Dueña de un estilo hiper natural, sencilla, guapísima y sensual, recibe como nadie en su casa palacio de Sevilla. Aquí en la imagen de nuestro archivo la vemos entre el Excmo. Embajador de España Ramón Gandarias y Fernando Partida Rocha, autor de esta columna... ¿el sitio y motivo? Coctel en su honor en casa de Viviana y Quique Corcuera hace algunos años. CORTESÍA / F. Partida

Una de las más celebres imágenes de más celebre aun fotógrafo Richard Avedon. En su momento a mitad de los años 60’s Naty Abascal y su hermana gemela Ana María ejercieron de modelos de alta costura en Nueva York, en la más trepidante de las épocas. Las acompaña Helio Guerreiro, ellas en trajes de baño de la firma Brigance/Ibiza. CORTESÍA / F. Partida

La eternamente elegante Viviana Corcuera impecablemente ataviada para un coctel con cena en su casa de Cd. de México. Un sencillo vestido negro de coctel firmado por Dior y las infaltables sartas de buenas perlas. No se requiere más para que una señora luzca como una GRAN señora. La acompañan Juan Pardo Escandón y Eustaquio Escandón y Cusi. CORTESÍA / F. Partida