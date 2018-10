Diario de un snob

* Recién se celebró la “Llevada de la Virgen de Zapopan”.

* Anecdotario tapatío y zapopano

* La reina y madre de todos los tapatíos… incluyendo a los más “popis”

Esta página va dedicada a la querida amiga, generosa como pocas: Tere G. Hermosillo y su pronto restablecimiento; a la entrañable gran señora Mayita Corona de Martínez del Rio que sabemos pasa un momento difícil en la Cd. de México y para que la “Zapopana” calme a tanto Tapatío interesado en ver defectos sin verse los propios, que nos aleje de chismes, intrigas y calumnias y de esos enemigos disfrazados de amigos.



El pasado Viernes 12 del mes que corre, se llevó a cabo una edición más de la más importante fiesta religiosa, si no de todo México, sí de la parte Occidental y que fuera en tiempos pretéritos la Diócesis más grande del Nuevo Mundo. Y bueno, aunque la VIRGEN DE ZAPOPAN comparte con NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN y con LA VIRGEN DEL ROSARIO DE TALPA la supremacía por número de fieles definitivamente que la VIRGEN DE ZAPOPAN reúne en una sola noche y hasta el mediodía siguiente a una impresionante como variopinta cantidad de fieles devotos de la MADRE Y REINA DE JALISCO. En poquísimas si no es que es la ÚNICA ocasión en que conviven haciendo valla y esperando ver pasar a “La Generala”, lo mismo un cargador de mercado de abastos que una encopetada señora del Country Club... Zapateros remendones con caballeros que en saco de tweed dejan una estela de “Vetiver” de Guerlain. Esa es la magia de cada 12 de Octubre que en otros sitios se celebra la Hispanidad o el Descubrimiento de América, pues no aquí nadie piensa en otra cosa que en la famosa Romería llamada “La llevada de la Virgen”, la que retorna a su imponente Santuario en lo que fue el lejano pueblo de Zapopan hoy dentro de la inmensa área de Guadalajara. Pero bueno, si desde 1734 se viene realizando la famosa “Llevada” da igual que hoy en día todo este poblado y mejor aún que, de hace pocos años a la fecha retomo el camino que originalmente tuvo. Es decir, según el programa habitual Misa Solemnísima a las 5 de la madrugada en la imponente CATEDRAL BASÍLICA TAPATÍA con todas las dignidades eclesiásticas en sus mejores galas. Las mañanitas a la VIRGEN y desde la víspera el CENTRO es un mar de gente llegada de todas partes del país e inclusive del extranjero. Hace 2 o 3 años hicimos nuestra reseña “in situ” y según se iban sucediendo los pasos del carruaje rodeado de cirios y en lo alto la veneradísima imagen zapopana, custodiada por las diferentes “Guardias” como la “Regia”, la de “Señores” la “Femenina” y los padres Franciscanos custodios de la REINA DE LOS TAPATÍOS. Aquella ocasión nos conectamos a las redes sociales y fue tanto el impacto que aún los somnolientos y muy elegantes amigos de la zona de Av. Américas y la llamada zona financiera y Punto Sao Paulo brincaron de sus mullidos aposentos para no perder el maravilloso espectáculo religioso que atravesaba por aquellos antiguos lares de la vieja Hacienda de La Providencia y que hoy ya transformada luce como una copia de la exclusiva zona de apartamentos entre Bel Air y Beverly Hills, un poco como Doheny Avenue en Los Ángeles. En fin, lo que sí es difícil de creer si nunca se ha estado en esa madrugada es esa extraña y maravillosa fuerza de la FE y la ESPERANZA que al paso de La Virgen despliega y se hace sentir una energía positiva francamente difícil de explicar con palabras. Sobre todo si se hace valla en pleno CENTRO donde todo toma un cariz más auténtico y entre añosas construcciones escuchando bellas alabanzas y bandas marciales nos transportan a un glorioso pasado, ni más ni menos como debió haber sido en su momento la Romería de LA VIRGEN DEL CARMEN o la fiesta DE CORPUS o el célebre PASEO DEL PENDÓN en la más gloriosa aun capital del Reino de la NUEVA GALICIA. No sabemos si es una cuestión de CLASE y PODER pero desde que la Madre Agustina de Santa Mónica MANUELA FERNÁNDEZ VIZCARRA Y BARRENA heredera de una de las grandes fortunas tapatías de entre siglos (XVIII al XIX) se impuso a hacer construir el Monasterio-Colegio de Propaganda Fide de los Franciscanos en torno al viejo santuario de Zapopan de alguna manera sello el destino de la “Generala” convirtiéndose desde entonces en la Reina y Madre de los desprotegidos... pero también de los orgullosos y riquísimos criollos tapatíos... como lo es hasta la fecha. Aún recuerdo un par de bodas ele-gan-ti-si-mas en dicha Basílica: la de MARCELA SALCEDO GLEZ. GORTAZAR y ROBERTO ORTIZ RUBIO... la de SISI JAVELLY AMAVET con PEPE RIOJAS ANCHUTEGUI y por supuesto las imponentes exequias de ese gran caballero como ya no quedan más que fue Don JORGE ÁLVAREZ DEL CASTILLO. La riquísima familia OROZCO de Zapopan fue y ha sido parte principal como que Doña CHOLE OROZCO de ÁVILA CAMACHO esposa del Presidente de la República Don MANUEL ÁVILA CAMACHO era de esa notable y prominente familia. Los TAPATÍOS sin duda somos ZAPOPANOS, sin demeritar a la VIRGEN DE GUADALUPE. Pero bueno, ¡qué vamos a hacer! Si ya por el año de 1531 Fray ANTONIO DE SEGOVIA predicaba con una INMACULADA que no era otra que nuestra VIRGEN DE ZAPOPAN. Un culto definitivamente muy anterior al que se desarrollara por la SANTÍSIMA VIRGEN DEL TEPEYAC. Como epílogo... No hay celebración que envuelva a dos millones de fieles en perfecto orden en una inmensa urbe como la famosa LLEVADA DE LA VIRGEN... En perfecta amalgama de clases, edades, amigos y hasta enemigos, se hacen tregua para ver pasar a la REINA DE LOS TAPATIOS.