Diario de un snob

*Recordando a Adriana González Gortazar

*Misa por el sufragio de su alma en San Xavier

*Aquellas temporadas de ópera con María Callas

*“Las Fábricas de Francia”, el último gran establecimiento tapatío

*Aniversario luctuoso del Cap. José Ma. Narvaez



Como hubiéramos querido haber asistido el pasado Lunes por la noche a la misa ofrecida in memoriam de ADRIANA GONZÁLEZ GORTAZAR. Una molesta gripa nos obligó a guardar reposo y aun en medio de la intensa lluvia hubiésemos asistido, de no ser que verdaderamente nos sugirió el doctor no salir. Nos vino a la mente un torrente de buenos recuerdos de cuando muy chicos pasábamos tardes deleitantes con sus hijos y primos y amigos deleitándonos con un pay de manzanas que no hemos vuelto a probar igual. Con ADRIANA extremadamente jovial y encantadora nos volvimos tan amigos como de sus hijos y en otra generación más arriba mucho tratamos también a Doña PAZ GORTAZAR de GLEZ GALLO elegantísima y exquisita cuya conversación siempre interesante nos cautivaba. Solamente tengo buenos recuerdos de esta familia y cuya sencillez y generosidad se añora en los tiempos actuales en que todo ha cambiado de tal forma que pareciera que no estuviésemos en la misma ciudad en la que crecimos. Descanse en paz la muy querida ADRIANA. Nos conmovió la bella esquela firmada por las amigas que tanto se quisieron al paso de los años y que también nos tocó en suerte tratar. Como un buen recuerdo y en homenaje a tan adorable amiga buscando encontramos una imagen de nuestros archivos, de los años 80’s con Doña PAZ y sus cuatro hijas elegantes todas y muy al estilo de esa década. Y bueno sin pensar acaso ya estamos prácticamente en Otoño y no dejamos de añorar (no es que vivamos en el pasado) las tradicionales TEMPORADAS DE ÓPERA que siempre tenían lugar entre Septiembre y Noviembre con grandes repartos internacionales y claro ningún escenario mejor para tal fin que el gran TEATRO DEGOLLADO y siempre a cupo completo y con un público que aún se vestía bien y de acuerdo a la ocasión. Hablando con un amigo precisamente sobre Opera me vinieron a la mente imágenes de tiempos aún más pretéritos que aunque no nos tocó vivirlos, los podemos imaginar perfectamente. Caso concreto, las tres temporadas que “La Soprano Absoluta del Siglo” la gran MARÍA CALLAS llegó a representar en el teatro de BELLAS ARTES de la Cd. de México y para ser precisos los años de 1950, 1951 y 1952. Cuando las más jóvenes generaciones escuchan de una diva llamada MARÍA CALLAS ni siquiera suponen que aquí en México fue donde nació el mito y donde realmente gracias a las sugerencias de Don ANTONIO CARAZA CAMPOS la gran diva se convirtió en la reina de los escenarios operísticos de primerísimo nivel. Además fue el primer país en transmitir una función de Opera en el Mundo y fue tal el impacto que aun la gente del “pueblo” se embelesó con la voz y la presencia de la CALLAS gracias a televisores colocados en sitios públicos y estratégicos. Hoy ya quisiéramos que esto sucediera sobre todo gratis y con una diva como no la ha vuelto a haber más. En los 50’ y 60’ y aun en los 70’s la gente en verdad se vestía de etiqueta para ciertas funciones de gala y de muy chicos nos tocó en verdad ver el desfile de bellezas y elegancias de los asiduos al DEGOLLADO o a BELLAS ARTES con los abrigos y estolas de pieles que tanto favorecían a las féminas. Más aún si como la “cereza del pastel” se ponían sus buenas joyas. Ilustro además la página de hoy con la imagen de la inigualable y exquisita ANDREA PALMA con un sensacional collar de perlas y vestido negro largo haciendo la “grand entree” para presenciar a MARÍA CALLAS en “La Traviata” de VERDI o a aquella elegantísima pareja como lo fueron LUIS OSIO y TORRES RIVAS y su mujer la bellísima MARÍA VICTORIA RIVAS de OSIO en un traje escotado y con unas grandes esmeraldas y recubierta de pieles. Sabemos que hoy en día todo es “políticamente incorrecto”... pero bueno, en la época a que hacemos referencia no lo era todavía. Actualmente ni en sueños es factible ver a alguna actriz o actor en un espectáculo de música clásica u operístico, pero ANDREA PALMA como otros actores más poseían infinitamente más cultura o intereses distintos a los que en este 2018 se dedican o están en el mundillo del espectáculo masivo. Lamentablemente MARÍA CALLAS como MARIO DEL MÓNACO o RENATA TEBALDI jamás pisaron el escenario del DEGOLLADO pero al menos la CALLAS y DEL MÓNACO estuvieron a punto. El asunto de los presupuestos que se destinan a la cultura siempre ha sido aquí en Guadalajara entre raquítico y MUY raquítico de tal suerte que figuras del bel-canto como las que menciono ni existen hoy en día y aunque los hubiera difícilmente se lograrían presentar... lo paradójico es que en los Palenques un superstar cobra más que KIRI-Te-KANAWA o PLACIDO DOMINGO juntos. Y nadie repela por los altos precios de las localidades. En fin, ¿cuestiones de posmodernidad acaso? Y para concluir, al parecer desaparecen LAS FÁBRICAS DE FRANCIA, sin duda la tienda departamental o almacén que por casi 140 años vio pasar al TOUT Guadalajara, ya fuera de compras o, a través de sus vistosos escaparates en la mejor esquina de la gran ciudad. Según leemos en una nota financiera por convenir a intereses monetarios un emblema más tapatío que Las Calandrias al menos cambiara de nombre. Sniffff... Al parecer no hay manera de que una empresa tapatía mantenga su primacía o al menos su identidad. Tiempos idos cuando la más elegante y aristocrática clientela se la disputaban particularmente los almacenes llamados LA CIUDAD DE MEXICO (de Rene Cuzin) y LAS FABRICAS DE FRANCIA (de Fourtul, Bec y Co. después de Chapuy & Gandoulf). En los tiempos de la Belle Epoque. En lo particular extrañaremos siempre el edificio aquel de los años 50’s con su Fuente de Sodas y sus elegantes escaleras eléctricas y exclusiva mercancía. En la gran esquina por años lució un enorme anuncio luminoso ovalado de CATALINA los más famosos y modernos trajes de baño y bikinis para dama. De ser cierta la noticia de cambio de manos a las empresas de nuestro amigo MAX MICHEL habrá que realizar una nota especial sobre el último de los grandes almacenes del S. XIX... entre tanto ¡COOOORTE!