Diario de un snob

*Recordando al magnífico historiador, el marqués de San Francisco.

*Hace ya 50 años de su deceso.

*“Líricos con vocación” o “dizque intelectuales por pretensión”.

*Urge una agenda cultural diaria en los periódicos de esta Metrópoli.

*No nos extraña que en un buen concierto haya poca asistencia.

Y según leemos en este mismo diario al estupendo concierto del pasado jueves por la noche de la Orquesta Filarmónica de Jalisco y bajo la batuta de MARCO PARISOTO en el espectacular TEATRO DEGOLLADO la asistencia se reducía a unos 200 espectadores, en un foro donde antes cabían 3,000 luego lo redujeron a unos 1,500... Pero que tan sólo asistan 200 nos parece terrible y además tirar a la basura el dinero de todos los Tapatíos que somos los que con impuestos pagamos estos servicios culturales y muchos de otra índole. Para comenzar desde que por capricho(al menos eso suponemos) cambiaron los tradicionales conciertos de los Viernes por la noche a los días Jueves ya —per se— constituyó un desacierto. Una tradición instaurada hace decenas de años no se puede eliminar de manera tan radical y, encima de todo ya no aparecen en los diarios locales las también tradicionales “Carteleras” o “Agendas” Culturales que todos los días sin excepción a manera de un “cintillo” se publicaba en resumen las actividades del día en una ciudad que no era la dizque cosmopolita urbe que se empeñan hoy en día en hacernos creer que es esta Guadalajara. A parte la SECRETARÍA DE CULTURA, CONCIERTOS GUADALAJARA, GOETHE INSTITUTE, LA ALLIANCE FRANCAISE etc... Publicaban por separado y con profusión de imágenes lo mismo un ciclo de cine de FASSBINDER, que un concierto de guitarra en la añorada SALA JUÁREZ, o una exposición en tal o cual galería municipal. ¿Por qué razón no ofrecer al lector esta información de manera tangible y no solo virtual? Comprobado esta que lo cibernético así como tiene la virtud de llegar a más cantidad de personas de manera rápida, posee la desventaja que estas olvidan fácilmente lo que vieron o leyeron debido a la saturación, distracción o sobre información de noticias...

Pero brincando a temas en verdad más reales y tangibles hace 50 años que falleciera un gran personaje que hizo época en el México del pasado S. XX, Don MANUEL ROMERO DE TERREROS y VINENT que viera la luz un 24 de Marzo de 1880 y falleciera un 18 de Abril de 1968. Miembro notable de una aún más notable familia de mineros y que en su momento fundaran —gracias a su riqueza y generosidad— a mediados del S. XVIII una de las instituciones más sólidas como lo sigue siendo el NACIONAL MONTE DE PIEDAD. Hijo de Don ALBERTO ROMERO DE TERREROS y GÓMEZ DE PARADA y de doña ANA VINENT y KINDENLAND, heredó el título con el que indistintamente firmaba y fue también miembro de la familia de los duques REGLA y de los condes de MIRAVALLE. Su educación durante su primera juventud la llevo a cabo en Inglaterra estudiando en instituciones como el célebre Colegio STONYHURST (donde cabe añadir también estudiaron hijos de notables tapatíos) y, más tarde presentó exámenes en las Universidades de CAMBRIDGE y OXFORD, formándose en un ambiente tan fraternal como exclusivo, lo que nos haría pensar que a su vuelta a México en 1900 estaría convertido en todo un “señorito currutaco” de esos que aun hoy en día y por menos se sienten paridos por los dioses o llegan hablando con acento dizque “british” o bien castizo después de tan sólo haber pasado unos meses en el extranjero. Pero no... Don MANUEL fue todo lo contrario y si en algo se distinguió fue en su sencillez, bonhomía y buena educación. A tal punto que teniendo de por sí como se dice “el ojo bien estudiado” y el haber vivido como un príncipe y rodeado de auténticas obras de arte jamás hizo énfasis en ello, no se especializó en Letras o Filosofía, apenas si siguió algunos cursos que debido a su natural interés por la historia y las artes aplicadas les dio seguimiento. Esto se nota a leguas en su fresco estilo al momento de escribir ya fuera sobre hechos y sucedidos del México virreinal o en sus cuentos cortos. Ya no digamos en las monografías o artículos que sobre arte realizó al paso de los años por diversos diarios.

Encontraba en Guadalajara y en Jalisco una gran admiración y fascinación, al punto que su primer libro intitulado “EX ANTIQUIS” se lo publicó el librero de viejo más célebre de esta Guadalajara, el famoso FORTINO JAIME allá por 1919. Años después la casa PORRUA lo reedita bajo el título de “BOCETOS DE LA VIDA SOCIAL DE LA NUEVA ESPAÑA” y muchos títulos más donde al igual que nuestro LEOPOLDO I. ORENDAIN describen como nadie “El Gran Mundo Colonial” y el del S. XIX también. Estos dos personajes son clara muestra de que para escribir, investigar o relatar en una manera auténtica y a la vez con un dejo de ironía, no se requiere de esa hoy casi obligada pretensión de tener que haber seguido tales o cuales dizque “altos estudios” en artes, letras o lo que ocurra. Me viene a la mente un gran amigo que jamás se ocupó de seguir esta corriente de pseudo intelectuales y fue —por mucho— un auténtico genio, me refiero a GUILLERMO TOVAR DE TERESA con quien compartíamos este tema. Así los dizque cultos —por ejemplo— para describir una escuela pictórica de tal o cual época o región; se deshacen en “cantinflear” con palabras más o menos cultas para impresionar a los tontos y los poco prácticos. Las cosas por su nombre y sin tantos rodeos.

En el Siglo XIX la gente se retrataba con algún pintor no porque hubiera un trasfondo que tuviera algo que ver con el subconsciente (por dar un ejemplo más)... se hacían retratar porque querían y porque podían y ya. En fin los auténticos sin duda son los LÍRICOS por auténtica vocación... los chafas son los que por darse aires de INTELECTUALES estudian por mera pretensión. Para concluir añado que Don MANUEL ROMERO DE TERREROS se casó con una dama muy elegante: Doña CONCHA DE GARAY Y KATTAIN con quienes procreo números prole... aún recordamos a uno de sus hijos LUIS ROMERO DE TERREROS y GARAY tomando como todo gran señor el aperitivo a la una dela tarde en el añorado Bar del HOTEL RITZ de Cd. de México, elegantemente vestido y recordando seguramente los tiempos en que el famoso Bar de las calles de Madero reunía a príncipes europeos destronados y Tapatíos arruinados. PEDRO, el último bastión de esta noble estirpe gran amigo nuestro aun y pocos años más joven que nosotros no hace mucho le vimos en Madrid y sigue viviendo en Cd. de México después de haberse casado con otra gran amiga KITZIA NIN PONIATOWSKA hoy cada quien por su lado como a veces la vida obliga a separar... COLUMBA ROMERO DE TERREROS de SUINAGA describió alguna vez a su padre” Fue un personaje sencillo y con sentido del humor que revivió la existencia de otras épocas y exalto la belleza del pasado en hechos y cosas que sin él, tal vez las hubiéramos olvidado o perdido para siempre”... y por hoy ¡CORTE!