Diario de un snob

* JUNTOS POR UNA ÚLTIMA VEZ....

* NOS REFERIMOS A CUATRO GRANDES LEYENDAS DE LA MÚSICA EN TODA HISPANOAMÉRICA

* ANGÉLICA MARÍA, CÉSAR COSTA, ENRIQUE GUZMÁN Y ALBERTO VÁZQUEZ...

* FALLECIÓ EN CD DE MÉXICO PATRICIA PADILLA DE L. CORCUERA

* AQUÍ EN GUADALAJARA LAMENTABLE DECESO DE LOURDES CORVERA GIBSONE DE GTZ. HERMOSILLO

¡¡Hoy en día las tonadas aquellas que fueron auténticos hits a nivel Hispanoamérica en los primeros años 60’s nos pueden parecer hasta cursilonas y con sabor a leche malteada de fresa con mermelada de lo mismo!! Pero en su momento, abrieron la brecha en México y el resto de los países de habla hispana para que los jóvenes se dejasen notar y que los mayores vieran que existían. Y este tema viene al caso porque está programado este jueves 10 de mayo un magno concierto en el AUDITORIO TELMEX titulado “JUNTOS POR ÚLTIMA VEZ” en donde echaran mano de sus inolvidables voces y gran presencia los auténticos ídolos y hoy grandes leyendas: ANGÉLICA MARÍA, ENRIQUE GUZMÁN, CÉSAR COSTA y ALBERTO VÁZQUEZ... Y bueno, hasta los Dioses del Gran Mundo de la Mitología Griega llegan a un momento en que se cansan o bien los años pueden hacer estragos en muchos de ellos... Ya no digamos en los que han sido auténticas leyendas de la música en México por décadas. Aunque por suerte no es el caso de ninguno de estos grandes intérpretes de la música juvenil de aquella gran época como lo fueron los 1960 al 1968 y, que hoy en día ni podemos imaginar el arrastre y popularidad que sin la tecnología y la internet llegaron a tener en toda Iberoamérica. El gran cantante hispano MIGUEL RÍOS cuenta que ENRIQUE GUZMÁN y el grupo TEEN TOPS fueron su inspiración a una carrera siempre en ascendente. Aquí en Guadalajara en muchísimos temas más a la vanguardia que en la misma Cd. de México personajes como BERNARDO COLUNGA y su grupo de “cuates” entre otros MANOLO MUÑOZ (de feliz memoria) armaron uno de los primeros grupos de ROCK allá por 1956/57 los “GIBSON BOYS” y la estación RADIO JUVENTUD desde 1955 programaba ya “esa extraña música” de los jóvenes que nada tenía q ver con LOS PANCHOS o LOS TECOLINES!! ....Hoy en día los jóvenes tienen una gran presencia y son escuchados y atendidos en sus demandas y sus necesidades… pero no siempre fue así. Este género musical y estos interpretes sentaron de alguna forma las bases para que CARLOS SANTANA o el grupo MANÁ se convirtieran en leyendas mundiales, y despertaron a una generación de talentosos chicos entre escritores, poetas, actores y desde luego rocanroleros y “rebeldes” con o sin causa... ANGÉLICA MARÍA a quien mucho tratamos en Cd de México es una auténtica figura por donde se le vea, recuerdo la premier en el CINE VARIEDADES de una de sus cintas en donde el grupo tapatío LA REVOLUCIÓN DE EMILIANO ZAPATA formaba parte del elenco… Aquello era impensable hoy en día... ¡¡Miles de admiradores de la estrella que se presentaba en “vivo” por apoyar el filme hicieron que se cerrara Av. Juárez y Ocampo por contener a la muchedumbre!! Novia no sólo de México sino la “Novia de América”, y en realidad lo fue también del grandísimo escritor JOSÉ AGUSTÍN o del propio MONSIVÁIS... en el libro / leyenda “PASTO VERDE” del gran escritor de culto que fue PARMÉNIDES GARCÍA SALDAÑA la principal protagonista es en realidad ANGÉLICA MARÍA de quien el malogrado escritor estuvo siempre enamorado y como lo estaba todo México, pues esa mezcla de “niña bien” de Las Lomas pero “alivianada” y “fresa pero no fresa” además de gua-pí-si-ma es lo que todos los jóvenes en todas épocas hubiéramos deseado como novia de a de veras. ENRIQUE GUZMÁN simpático a raudales no necesita anotar lo ya sabido... El famosísimo CÉSAR COSTA era a su vez el niño bien que todas las mamás hubieran querido para casarlo con sus hijas y que formó parte también de un buen grupo de rock los CAMISAS NEGRAS si mal no recuerdo... y la mejor voz de todos ALBERTO VÁZQUEZ en su papel de distante y pedante en eterna rivalidad con sus contrapartes y un timbre vocal excepcional que sale a relucir en temas como “OLVÍDALO”... ¡¡Un concierto con las más grandes figuras que ha dado México en los más de 50 años recientes!! Por suerte los grandes ídolos jamás mueren y menos si son tan cercanos a una época tan grata como lo fue éstas que mencionamos... Y bueno, no todo son noticias agradables aunque la vida tiene que continuar... Falleció esa gran señora que fue LOURDES CORVERA GIBSONE esposa del gran Dr. XAVIER GUTIÉRREZ-HERMOSILLO los que formaron una preciosa familia a quienes traté cuando aún vivían en una bonita y señorial mansión en calle Pedro Moreno casi esq. con Av. Unión y al lado de una casa fantástica y funcionalista como lo era la de MALU ALDRETE... Misas en memoria de esa gran dama a partir de hoy en el templo de San JUAN MACIAS... Y en Cd. de México el deceso de PATRICIA PADILLA Y ROBLES REMBEZ de L.CORCUERA adorable y encantadora como pocas señoras que yo recuerde. Y además madre de “LAS CORCUERA”, ¡¡en su momento las chicas casaderas más bellas de TODO México!! Esposa que fue de FRANCIS L.CORCUERA y RIBA gran señor y elegante como todos los de su familia... ¡¡Tristemente se van notables personajes de los cuales no vemos quién o quiénes los suplanten!! La educación, sencillez, elegancia “al natural” y chic parecen ser cualidades en vías de desaparecer y esto si puede ser toda una tragedia no griega... Sino mexicana... Hubo ya una misa en días pasados en una de las Iglesias de Las Lomas ante el “Tout” México tanto de buenos apellidos “capitalinos” como TAPATÍOS no por nada los CORCUERA se volvieron el prototipo de la “gente de buena cuna” de esta Guadalajara y a su vez de lo que hoy llaman CDMX... Nuestro sentido pésame a la hoy muy extendida familia en todas sus versiones, principalmente a sus hijos JUAN FRANCISCO,MARÍA ANDREA, PAULINA, MÓNICA y SOFÍA, todos grandes amigos nuestros...