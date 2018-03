Diario de un snob

• Sentidísimo fallecimiento de Irma Robles y Martín del Campo.

• Una gran señora de una categoría y educación inigualables.

• En París desaparece el gran diseñador Hubert de Givenchy y su glamuroso mundo.

• Misa “In Memoriam” para Lupita Colunga de Armendáriz.

• Y, a último minuto, nos informan del deceso de Juan García de Quevedo y Baeza.

No es que queramos que esta columna sea como una especie de “obituario” pero como cronista de una ciudad, de una sociedad y de una época nos corresponde de alguna forma dejar constancia de personajes que de alguna manera han destacado o han hecho que esta Guadalajara tenga el espíritu que posee. Así pues, como muestra de una clase de personajes de una categoría que ya hoy es difícil encontrar aquí (y aún en la Ciudad de México) destaca en primera línea IRMA ROBLES (León) Y MARTÍN DEL CAMPO, quien falleciera hace unos días y a la que le guardamos siempre un aprecio y cariño muy especial. Intuitiva, simpática, culta y elegante en algún momento de su vida hizo crónica social para un Diario local y cuando empezamos nuestra carrera en la misma línea periodística nos deparó un brillante porvenir, mismo que gozamos por muchos años no solo en la capital de este convulsionado País, sino en el extranjero también. Hija del muy conocido matrimonio ROBLES-LEÓN-MARTÍN DEL CAMPO, habito la extensa y muy linajuda familia en una mansión-palacio que aún hoy existe en la esquina de las calles de Placeres (hoy Madero) y del Pavo, en el exclusivo Barrio del Pilar, y que en la transición del Siglo XIX al XX fue esa zona uno de los domicilios de muy connotadas y elegantes familias. Su padre, el reconocido abogado Don EMILIANO ROBLES LEÓN, destacó sobremanera en su carrera como por su recia personalidad y tuvo el buen gusto de que en algún momento realizara algunas innovaciones a la señorial finca que habitó, contratando para ello a un muy joven arquitecto llamado ¡LUIS BARRAGÁN! Y hacia 1928 logra una intervención muy lograda al antiguo caserón y que felizmente se conserva casi intacta. Al irse casando los hijos, la finca se desocupó y de entre estos recuerdo a CARLOS casado con CARMELITA PALOMAR y FERNÁNDEZ DEL VALLE... a JAIME casado con una dama de nombre AURORA... a ERNESTO (por muchos años Director de la firma Bacardi en la Ciudad de México) y casado con la muy guapa LUCHA GALLARDO y DE LANDERO... ANA CELIA casada con ALFONSO PARTIDA... SERGIO... y tal vez algunos más que escapan a mi memoria... y claro desde luego la dama que nos ocupa hoy IRMA, que estuvo casada con JAVIER ITURBIDE y de LA LAMA, con quien procreó a JAVIER, MÓNICA, MARÍA IRMA, LORENZA e ISABEL ITURBIDE ROBLES a quienes desde aquí les enviamos nuestro sentido pésame. Es una pena no solo la desaparición física de IRMA sino también que con ella se va una época, un estilo de vida y una clase de señoras en donde lo que brillaba no eran los millones... sino una categoría y “savoir faire” junto a una sencillez y optimismo aun en momentos difíciles que pudieran haberles tocado vivir... La discreción y buena educación ante todo. Las misas en sufragio del alma de la adorable IRMA se llevan todavía hoy y mañana a cabo en San Xavier de las Colinas. El R.P. TOMAS de HIJAR Y ORNELAS ayer al mediodía oficio una misa en la aristocrática Iglesia de SANTA TERESA en el Centro de la ciudad también en su memoria. DESCANSE EN PAZ.

Y hubimos de lamentar también la muerte de la encantadora LUPITA COLUNGA de ARMENDÁRIZ (hija del que fuera Alcalde de Guadalajara allá por 1931, don MIGUEL COLUNGA y Doña GUADALUPE MARÍN de COLUNGA) y a su vez hermana de dos grandes artistas... el gran pintor y escultor de fama internacional ALEJANDRO COLUNGA y el gran músico BERNARDO COLUNGA... LUPITA se casó con MELCHOR ARMENDÁRIZ con quien procreó tres guapas hijas... LOURDES... MÓNICA (Mopy) y ALEJANDRA ARMENDÁRIZ COLUNGA, a las que les enviamos nuestro sentido pésame. Antier sábado por la mañana se ofreció una solemne misa de despedida/in memoriam en la Iglesia de Nuestra SEÑORA DE LA PAZ en la zona de Lafayette... Mucho tratamos a ella como a toda su familia y solo gratos recuerdos guardamos... DESCANSE EN PAZ. Y pronta resignación a sus deudos. Y dentro del mismo género de noticias tristes, en el más internacional mundo de la moda y la alta sociedad no se habla de otro tema que del fallecimiento del que fuera el ÚLTIMO exponente del lujo y de la exquisitez parisina... me refiero a HUBERT DE GIVENCHY, quien comenzara su carrera como diseñador de modas en el atelier J. de JAQUES FATH, con ROBERT PIGUET y posteriormente con la gran ELSA SCHIAPARELLI después de admirar el trabajo del REY supremo de la alta costura como lo fue CRISTÓBAL BALENCIAGA... en 1952 HUBERT presenta por vez primera su colección con un éxito inusitado y de allí salta a la fama por sus diseños impecablemente cortados y lujosamente estilizados... Y en algún momento ambos diseñadores tuvieron sus casas de modas una frente a la otra en Avenue GEORGE V en la mejor zona de París... Quiso la suerte o el buen gusto de los cineastas de la época (entre ellos el gran BILLY WILDER) de contratar a HUBERT para diseñar el vestuario de algunas cintas que lo acabaron de lanzar a la fama mundial... si bien ya vestía a algunas de las más elegantes damas europeas... Filmes como SABRINA... AMOR EN LA TARDE... pero su consagración vendría con FUNNY FACE y más aun con la más célebre de las cintas de AUDREY HEPBURN como lo fue BREAKFAST AT TIFFANY... Si bien en todas la HEPBURN estelarizó y vistió los diseños de HUBERT, en esta última película con su famoso “vestidito de coctel negro” se inmortalizó ella... y GIVENCHY pasó a ser el gran creador que ocupó el sitial que BALENCIAGA dejara pocos años después... Un mundo de “película” que hoy no existe más. Y del cual nos alcanzó a tocar la última fase de ese modo de vida glamuroso y de un lujo hoy inimaginable. Antes de que GIVENCHY vendiera su nombre y él se retirara a su bello castillo en las cercanías de Paris... vino a la Ciudad de México a presentar un gran desfile de alta costura con 20 modelos internacionales... nos tocó además inaugurar, como relaciones públicas que fuimos, la primera boutique GIVENCHY en la Ciudad de México bajo la dirección de ALEIDA PONCE y además tuvimos el gran privilegio de ser uno de los poquísimos invitados mexicanos —por no decir que casi el único— de ser invitado a la gran exhibición y coctel “40 AÑOS DE CREACIÓN” en el Palais Galliera en París allá por 1991... En donde la invitada de honor fue la auténtica musa del diseñador la gran AUDREY HEPBURN... y más de 1,500 elegantísimos invitados llegados de todas partes del Orbe... una fiesta memorable y repleta de celebridades como ya no las hay más. Esa fue tristemente la última ocasión que la HEPBURN se dejó ver en público... al poco tiempo un terrible cáncer consumió su vida y desapareció así uno de los ICONOS de la belleza y el cine... por suerte su imagen, sobretodo de la película BREAKFAST AT TIFFANY, sigue tan presente y tan actual aún para las nuevas generaciones, que pareceiera que aún vive... esa es la magia del cine. Entre las grandes clientas mexicanas que la maison GIVENCHY tuvo, destaca por supuesto la que fuera la mujer más elegante y mejor vestida del Mundo... la tapatía GLORIA RUBIO de GUINNESS... y en Ciudad de México la adorable MAGDA PEDRERO de LIEJA... Hoy la firma GIVENCHY la dirige la diseñadora CLARE WAIGHT KELLER bajo un concepto más orientado al llamado Pret-a-Porter o al Net-a- Porter... que como tantas otras casas de moda han tenido que cambiar su estilo por un concepto más informal y conceptual... se va así pues, una época también en París del “Gran Mundo” y del “Jet Set”... A último minuto recibimos la noticia del fallecimiento a los 65 años de JUAN GARCÍA DE QUEVEDO Y BAEZA, notable escritor y periodista y ex diputado esposo que fue de la actual SECRETARIA DE CULTURA DE JALISCO... MYRIAM VACHEZ PLAGNOL y miembro notable de antiguas y reconocidas familias tapatías de prosapia... y con quien procreó a MARIANA y LUIS GARCÍA DE QUEVEDO y VACHEZ... nuestro muy sentido pésame a la querida MIMI VACHEZ y a sus hijos y demás deudos. El triduo de misas de “rigueur” se ofrecerá hoy lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de marzo en la Parroquia de SAN JUAN MACÍAS a las seis de la tarde. DESCANSE EN PAZ, y hasta la próxima semana.