Diario de un snob

Si Jesús González Gallo fue considerado un gran Gobernador para Jalisco y concibió y modificó (para bien o para mal) la antigua y señorial Guadalajara que nunca volvió a ser la misma; así como otras grandes obras. Por su parte, Agustín Yáñez que le siguió durante el sexenio de 1953 a 1959 literalmente “se lució” dotando y promoviendo a todos niveles educación y cultura casi como prioridad.

No sólo abrió infinidad de escuelas en todos los rincones de Jalisco, sino que dotó a Guadalajara de una magna CASA DE LA CULTURA, cuya Biblioteca de primerísimo Mundo que ya la quisieran para sí capitales europeas (hoy absurdamente desaprovechada) quizá la mejor obra de Julio de la Peña cuyo diseño es tan de vanguardia hoy como hace 60 años...!! En terrenos adyacentes del Parque Agua Azul. Allí mismo se llevó a cabo—conociendo Yáñez la vocación comercial de nuestra ciudad desde siglos atrás— la III Gran FERIA DE JALISCO que fue un éxito rotundo, precedida por la I Feria en 1953 en la entonces recién inaugurada Central de Autobuses, la II se denominó FERIA DEL MAIZ en 1956. Todas un éxito... La primera atrajo a Jalisco industrias y fuentes de trabajo de grandes empresas; la segunda reposicionó nuestra entidad como lo que también siempre fue... Tierra de rancheros, ganaderos y agricultores pero a tal escala nunca antes vista. Y la III se recogió los frutos de las anteriores, ya con fines más orientados al Gran Turismo, los espectáculos de primera categoría y comercios participantes de productos de gran lujo.

En resumen, Guadalajara tomó la categoría de gran ciudad que hoy tanto padecemos a pesar de enormes gastos que sólo se despilfarran sin orden ni concierto. Si GONZÁLEZ GALLO tuvo los arrestos de modernizar y actualizar (para la época) la vida de ciudad; YÁÑEZ le acabo de dar el refinamiento por dentro y fuera no solo a Guadalajara sino a todo el Estado. Abrió la carretera a Barra de NAVIDAD puerta original del antiguo ORIENTE... Trazó el camino a PUERTO VALLARTA vía Mascota... Al igual que de Vallarta a Barra de NAVIDAD pasando por una de las más bellas Bahías del mundo como lo es CHAMELA y las caletas de CAREYES... una visión y una energía en todos los campos que hoy nos parece imposible que no un Gobernador... sino un Presidente pueda lograr. Creó el MUSEO DE LA CERÁMICA en San Pedro Tlaquepaque como el MUSEO AGUSTÍN RIVERA en Lagos, remozó por completo el gran TEATRO DEGOLLADO que tuvo una de sus mejores épocas con grandes temporadas de Ópera y directores famosísimos internacionales, fue condecorado por el entonces influyentísimo Excmo. EMBAJADOR de FRANCIA en nuestro País, GEORGES PICOT con la codiciada LEGIÓN DE HONOR por las hondas raíces francesas en las que se apoya (ba) la Cultura en Jalisco. Restauró la capilla mayor y cúpula del HOSPICIO CABAÑAS... se abrió la entonces bellísima Avenida AMERICAS-UNIÓN... Lo mismo que el inmenso CENTRO MÉDICO.

La nueva y funcional ESTACIÓN DEL FERROCARRIL igual se concluyó bajo su mandato y que sigue siendo uno de los temas aún hoy en día mas añorados por tapatíos y defeños: Imaginemos que ya con los costos de la malhadada TUNELADORA, se hubiese podido sufragar el gasto del mítico tren de alta velocidad entre Guadalajara y CDMX... ambas capitales hubieran recibido beneficios y en gran escala. A ya CIENTO TREINTA AÑOS de que RAMÓN CORONA en 1888 se empeña en dotar tardíamente el ferrocarril, hubiese sido genial aprovechar este aniversario para haber vuelto a unir las dos capitales de los principales “reynos”. ¿Falta de visión...?... ¿de imaginación..? ¿De empuje...? Mmm tal vez... pues no creemos que por escases de fondo$. En tanto la estación y zonas aledañas desaprovechadas de la PEOR manera. Aquí es donde hubiera quedado a medida la tan cacareada CIUDAD DIGITAL y no en la antigua ALAMEDA o Parque MORELOS donde ideal sería o ¿aún puede ser...? Retomar el diseño “neoclásico” con sus pérgolas y arroyuelos que la caracterizó por dos siglos. Hoy tendríamos en puerta una atracción turística (y vaya que faltan de día como de noche) a escasas cuadras de CATEDRAL que demostrado quedó ya que un turista habitual no permanece más de dos días en esta Ciudad. Para no extendernos más rematamos con la más notable obra de ALEJANDRO ZHON como lo fue el novedosísimo Mercado de San Juan de Dios, aún hoy vigente, la electrificación de todo el Estado, la carretera Guadalajara-La Piedad, la iluminación nocturna de todo Guadalajara...y también como obra suprema la Gran ESCUELA NORMAL DE JALISCO.

Esto y más realizó YÁÑEZ siempre acompañado por Doña OLIVIA RAMIREZ de YÁÑEZ ...con quien —al igual que Don JESÚS y Doña PAZ GORTAZAR— se apoyaban ambos en dos grandes damas de una esencia y clase que parece destinada a la extinción. Doña PAZ en un estilo más refinado o más trabajado... y Doña OLIVIA en un “look” más sencillo pero igualmente elegante con sus rebozos de seda terciados sobre un traje sastre de lino... Si lo IMPORTANTE ESTÁ EN LOS DETALLES, ¡¡Ambos mandatarios tuvieron muy bien cubiertas sus espaldas con semejantes señoronas...!! A la III y última FERIA (que años después serviría como ejemplo de las hoy rastacuacheras FIESTAS DE OCTUBRE) se dotó el AGUA AZUL de stands de un diseño funcionalista americano (lamentablemente efímeros) tan contemporáneo a los años 50´s y que hoy bien podrían lucir en alguna avenida elegante de Los Ángeles California, se inauguró el enorme CASINO DE LA FERIA y se trajeron a una selección de artistas internacionales desde LIBERTAD LAMARQUE a CONSUELO VELÁZQUEZ... CANTINFLAS o el crooner ANDY RUSSELL tan de moda en los 50´s... ANA BERTHA LEPE... los muy famosos cantantes también ANTONIO PRIETO y DONA BEHAR... MARÍA VICTORIA... IRMA DORANTES... JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ... DEMETRIO GONZÁLEZ... PEPE GUÍZAR... Carreras de autos y vuelta ciclista... exposiciones de todo género y en este rubro YÁÑEZ con ROBERTO MONTENEGRO y ALFONSO DE ALBA como su brazo derecho...

Nuestro pariente Don LEOPOLDO HERNÁNDEZ PARTIDA logró como Pte. del Comité además la participación de auténticos personajes de la industria y comercio... TITO BROCKMANN, RENÉ CUZIN, RAMÓN CÓRDOVA, Don ERNESTO YANOME, JOAQUÍN ZOZAYA, JORGE AGNESI, FÉLIX DÍAZ GARZA, SALVADOR COVARRUBIAS, HELIODORO HDZ. LOZA Y tantos más... Y con casi ¡¡ 500 stands... impecablemente montados...!! De empresas jaliscienses como nacionales y extranjeras... El punto culminante fue la coronación de la “Reina de la FERIA”... S.G.M. María TERESA I... por el Secretario de ECONOMÍA el Lic. GILBERTO LOYO y Don AGUSTÍN YÁÑEZ, la “soberana” rodeada de una pléyade de bellas chicas como princesas y una embajadora de Los Ángeles... Todo con un cierto sabor provinciano... Pero de gran CATEGORÍA y en donde a leguas se notaba que la sencillez no está reñida con lo refinado...!! Esta fue sin duda la GRAN FERIA un mes de Febrero del 1958...¡¡ sniffy pensar que hoy en día ya ni las reinas soberanas de países europeos poseen clase y menos credibilidad ni la discreción y la elegancia...! Salvo contadas excepciones...!! ¿Es que 60 años son muuuchos... o es que el mundo cambio muy de prisa?