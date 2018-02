Diario de un snob

• Celebrando 476 años de la fundación (y destrucción) de esta Guadalajara

• Anécdotas y efemérides

• La antigua Cofradía de Nuestra señora de La Soledad

• Manuel Álvarez del Castillo, olvidado gran escritor

• De luto las familias Jiménez Vizcarra/Palomar y los Santana Murillo

Cada aniversario de la fundación de esta nobilísima ex capital de un reino como lo fue la NUEVA GALICIA, no sabemos si alegrarnos o de plano ponernos a llorar. La ciudad convertida en una secuela de “ocurrencias” de los distintos gobernantes en turno (y de todos los partidos) como si Guadalajara les perteneciera por el solo hecho de ocupar un cargo público. Si nuestros abuelos revivieran como en aquella divertida película de los años 40’ “Lo que va de ayer a hoy”... no reconocerían absolutamente nada y lo poquísimo que podrían identificar estaría totalmente transformado. ¿Pero qué hicimos con nuestra GUADALAJARA? Que hasta las CALANDRIAS inofensivas están a punto de desaparecer. Será posible que aún y que esta capital es la ciudad más devastada de todas cuanto fundaron los españoles prosigan con el firme propósito de creer en una “modernidad” totalmente irracional y fuera de contexto. No es que queramos vivir en el pasado, pero para ser moderno y actual no se requiere destruir, sino remozar y adaptar.

Las capitales europeas líderes en lo vanguardista son un buen ejemplo, pero aquí parece no interesarles y el CENTRO sigue siendo al igual que las zonas centrales de las ciudades de los USA auténticos refugios de malvivientes, pordioseros o espectros y sombras de un pasado glorioso. Genial que se inviertan millones en un espectáculo multimedia de luz pero ¿y el resto del año? Aquello es más sombrío y desolado que un miserable pueblo y no es justo que una metrópoli como lo es GUADALAJARA la hagan a un lado, minimicen la zona central y canalicen a suburbios dizque elegantes, hasta los buenos espectáculos culturales.

Ya lo he dicho, aquello no es GUADALAJARA y antes de concluir nuestro sentido pésame a la familia MURILLO en todas sus versiones, recién falleció Doña CELIDA MURILLO, viuda del prominente abogado que fue DON VÍCTOR MANUEL SANTANA ROMERO... con quien procreó una notable familia compuesta por VÍCTOR, RUBÉN ALBERTO, HERIBERTO y CHELA SANTANA MURILLO... La dama referida miembro de antiguas familias de Sinaloa se afincaron en esta Guadalajara allá por los años 20’s, formando otras conocidas familias como los DE OBESO MURILLO... o los WATANABE MURILLO... y toda una extensa red de descendientes. En lo particular nuestras condolencias cercanas a nuestro cuñado el notario y abogado RUBÉN ALBERTO SANTANA MURILLO y nuestra hermana MARÍA EUGENIA PARTIDA ROCHA DE SANTANA y sus hijos por tan sentida pérdida... Y lamentable también el deceso de la señora JIMÉNEZ de VIZCARRA, madre del notable historiador y abogado CLAUDIO JIMÉNEZ VIZCARRA casado con INÉS PALOMAR MANZANO a los que les tenemos un muy especial afecto casi como de familia. La misa de corpore insepulto se llevó a cabo el pasado lunes en la Iglesia de LA PAZ y allí mismo se ofreció el triduo de misas por el sufragio del alma de la dama referida... Descanse en Paz y acompañamos desde aquí a sus deudos con un fuerte abrazo.