Diario de un espectador

Atmosféricas. Esta vez hablará la musa del mar innumerable. De los volcanes terribles y magníficos, de las playas de Sayula que son lo más cercano al cielo que existe en esta parte del mundo, que son el espejismo más alucinantes del planeta. De la sierra de Tapalpa que baja muy mansita a beber de las livianas aguas que los lagos guardan. Se hablará del jardín prodigioso de Amagua, la de Ignacio Gómez Vázquez Aldana y Fernández del Valle, de la casa de Villa y Paula en Comala, de la potentísima inyección de belleza que es la muy antigua hacienda de Nogueras, cabecera del señorío Rangel Hidalgo. Se hablará del mar que espera en Cuyutlán como espera la novia a quien por la Providencia le es destinado. Se hablará del tiempo que pasa artero, del múltiple mal de Stendhal que acoge a quien a él llega como una fatal araña negra. Se citará una indeleble canción de Piero: fumemos un cigarrillo para poder conversar, porque la vida que pasa no nos habrá de esperar.

**

Del cine. Horas viendo en Netflix una fabulosa serie: La Corona, the Crown. Tanto que ver detrás de los actores, tanto palacio magnífico, tantas estupendas decoraciones, tanto campo agreste de Inglaterra, tantas cacerías bellísimas y crueles,,, Los interiores de Buckingham, del 10 de Downing Street, de Sandrigham, de las vidas de los gélidos -aparentemente- reina Isabel y Príncipe Felipe y de Carlos de Inglaterra el desdichado. De la vida y la muerte de la bellísima y bobísima Lady Di. Una serie altamente recomendable.

**

Una sola canción vuelve a una banda inolvidable. Tal le pasa a The Silence, con una rola que se llama ———-.

Tal le pasó a Piero con su inmortal es un buen tipo mi viejo, ahora ya camina lento, como perdonando al tiempo,,,,

Tal le pasó a la banda de Tommy James and The Shondells que inventó Crimson and clover over and over.

Tal le pasó a Primer Nivel con Baile de máscaras.

Tal le pasará a Ave Roc con sus covers recitados de Leonard Cohen, Bob Dylan, the Band, la Cura, los Monkees, la primera etapa de los Bee Gees, Clapton, Santana, Jose Alfredo, Juan Gabriel, Maná, Ten Years After ,Beirut, the National, Zappa, Jaime López, King Crimson, Rockdrigo González, Gerardo Enciso, los Jú, y la Sonora Santanera, de Neil Diamond y Neil Young, de,,,,Genesis sobre todo, de Moustaki y Brassens y Brel,,,,y la lista podría seguir desde este jardín maravilloso, desde esta casa que hicieron entre Gogdo y el Villa en lo más profundo de Comala.

***

Queda atrás ahora el jardín de la infancia, queda atrás el campo y los cañaverales de Santa Cruz del Cortijo, los breves, ay, tan breves veranos en Chapala. Queda atrás el vértigo sagrado de haber tocado con los dedos la muerte a los veinte años y nunca nadie lo supo mientras una Peugeot azul se deslizaba a su máxima velocidad por la cuneta. O mientras un muchacho embrujado por una niña trepaba, para verla, por los acantilados de la Audiencia,,,Quedá atrás la vuelta estrella y su constelación de bellísimas niñas de pezones erectos y cara de vírgenes impolutas. Quedan atrás el padre y la madre muertos bravamente a la orilla de sus trincheras de católicos de Pedro el Ermitaño.

Más atrás queda el abuelo guardián de la ciudad y su abuelo el gobernador por cincuenta días y que le renunció a Santa Anna antes de cometer una injusticia. Todo queda atrás, y todo está adelante, un tercio de la vida para bebérsela salvajemente.**Antes de María yo no sabía que tan dichoso sería cuando apenas la conocía, cuando con grisura el día amanecía, cuando por delante nomás estaba una mañana fría, antes de Mimía no podía intentar beber con pasión tanta idolatría. Antes de María no existía yo para este mundo que siempre lloraría. Antes de María ni idea tenía de lo que los amigos fieles valían, ni me había atrevido a robarle un beso a la tarde a porfía. Antes de Mimía nomás no se podía estar en este bendito mundo cruel como una arpía. Antes de,,,,

