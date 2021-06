Diario de un espectador

Atmosféricas. Se abren, como se abre una mujer, las compuertas del verano.



**



Solo

Stellastarr*



Bueno, niño quebrado,

no tengas miedo

tantos años

y no se te arma el futuro

algún día entenderás

cómo querría tomar tu mano,,,



Pero hago todo lo que puedo

Hago lo más que puedo.



Cuando los días del amor odio

se volvieron años

las voces de las lágrimas de ella

me murmuraban en mi oído

ella vive y duerme en otro cuarto

dice que ya no estoy enamorado de ella



Pero hago todo lo que puedo

Hago lo más que puedo.



En la lucha por la vida

¿quién va a ganar?

Millones de gentes tratan de escapar

tú podrías ser

el último mohicano de los míos

y bien quisiera forzar una sonrisa



Pero hago todo lo que puedo

Hago lo más que puedo.



Solo.

solo

solo

solo.



Y bien que sabes que recorre el horizonte

un nuevo día que ya viene

y me asusta por muchas cosas

pero de alguna manera

tendré que olvidar

a tu madre,,,,

**



Antes de María. Presentación ante el respecteibel. Es el título de una novela río que un conocido lleva veinte años tratando de terminar. Será un tomazo de 500 páginas y llevará un cd incluido y una usb. A todo color o en blanco y negro o en sepia o todo junto. Papel couché del más fino posible, impresión de tres mil ejemplares en China. Tamaño carta, soft cover. Lo editará la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, junto con la escuela de Arquitectura del Iteso y la Alianza Francesa de Guadalajara. Será presentado en la casa Iteso Clavijero/ González Luna. Luego será presentado en México en la casa de Barragán de Tacubaya por Gabriel Zaid, ojalá. Costará al público mil 600 pesos, y autografiado dos mil. Fecha de impresión: todavía es muy pinches temprano para determinarla: ¿2022?

Ah, no. Dice el conocido que cuando ha platicado del proyecto con sus amigos le preguntan que por qué ese título tan raro. El conocido contesta que su mamá se llamaba María (Mimía) y su hermana mayor también. Así que cero ghosts in the machine,,,,y menos skeletons in closets,,,,

El libro es la saga de unas gentes y de unas familias que abandonaron España, desde Teruel de Aragón, a Valencia a Cádiz a La Habana a Veracruz y directo a Jalisco con unos parientes. Habrá sexo, pudor y lágrimas leves, asesinatos, saqueos, haciendas ardiendo, mujeres maravillosas (la tía Pitilla). Un arco desde 1600 hasta el 2022.



**

Los fierreros son los caballeros águila entre la albañileada. En 2004,2005,2006, se construyeron más de 60 mil metros cuadrados de finca más 40 mil de jardines en un tiempo récord y treinta constructoras trabajaban al mismo tiempo. Hablamos de la Biblioteca Vasconcelos de México. Los arquitectos que seguimos toda la obra fuimos Alberto Kalach, Juan Palomar y el Taller X y el Taller JP. Vaya, es una especie de paternidad compartida (no empiecen con los albures). Los caballeros águila eran por lo general guapísimos y trabajaban casi todos con el torso desnudo. Aquello era un paraíso para las señoras que les gustan los chacalones. Delgados, flexibles, serenos, eran los dueños del vértigo y la gracia. Su herramienta, y sobre esta mesa está una que me robé con el visto bueno de K. Su herramienta principal es una especie de gancho con un doblés para empuñarlo y un pico filoso porque la herramienta se llama oficialmente el torcedor. O sea que aquí le venimos manejando lo que viene siendo el torcedor. Para torcer los alambres que unen las varillas de columnas y trabes, vaya.

Total, en este despacho existe una reliquia de los caballeros águila, de los duros y silenciosos, de los príncipes totales de esa ciudad pinches monstruosa. Es curioso, ciertas mañanas el torcedor amanece fuera de su clavo. Y junto al torcedor descansa una pluma de águila.