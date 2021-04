Diario de un espectador

Atmosféricas. Insiste el gato por sus terrenos alimentos. Da una, dos, quince intentonas para buscar respuesta a su hambre, y las respuestas están exactas, allí. ¿Qué más busca el gato? Atención, parece o algo más allá, el cariño de sus compañeros de morada y viaje. Mientras el gato resuelve sus asuntos va declinando el día y las campanas van tañendo sobre la primavera que avanza. Los pájaros iniciaron sus cánticos exactamente a las seis horas y veintidós minutos. El azul añil del muro del fondo apareció a las seis y veinte.

**

De la batea de las postales: una se trata del autorretrato de Rembrandt, ahora en la más que estupenda Frick Collection. Sereno el gesto, en la mano sostiene un bastón. Las vestiduras son de una singular riqueza y la cabeza está definida por un fuerte claroscuro. La segunda postal, también de la Frick Collection de Nueva York, es una descripción, ahora tan lejana, de una corrida de toros, el artista es Edouard Manet. Cuatro principales motivos de aprehensión: en el nudo de la pintura, abajo de ésta, apenas sobresale su sombra negra. Otro cuadro de absoluta excepción de la Frick: El jinete polaco, de Rembrandt, título que lleva también una obra maestra de Antonio Muñoz Molina . Googlear todo lo anterior, pf.

**

“Asegurarse de comprar madera certificada de productores responsables. Eso es vital si seguimos consumiendo irresponsablemente [y se] seguirán talando los bosques porque es su fuente de ingresos. Todos debemos contribuir a detener la tala ilegal y eso es asegurarse que la madera venga con certificado....cambia todo, y si es ‘más cara’ sólo es más cara a corto plazo...” (escribe Tatiana Bilbao)

**

Back to basics: el hombre que sembraba árboles Jean Giono.

**

Ah, Caifanes: Hazme una limpia por favor, amor/ y líbrame de todo mal, carnal,,,´

**

Rolololón de los magníficos Waterboys: I will cry when you go away,,, Buscarla en YouTube, por favor.

**

“Elogio y vituperio de Ignacio Díaz Morales, maestro y profesor absoluto de la escuela de arquitectura del Iteso. Intentona de retrato: fosfórico, guapísimo, brillante mente y conversación, ojos tan azules que se le salían de su lugar cuando se enojaba, cosa que sucedía seguido; aristócrata fallido, buscaba sobre todas las cosas ser amigo de los Loizaga Corcuera y de los Palomar y de los Martínez Negrete; ocultaba cuidadosamente a su hermano José, el brillante licenciado del barrio de San José de Gracia; feroz con sus amigos, sus enemigos y a veces hasta con su tan querida familia. Organizaba las pastorelas más bonitas de Guadalajara en su casa de Zapopan; compró ese terreno adelantándose astutamente a quien le dijo que lo iba a comprar primero: Soledad Orozco de Palomar. Héroe del Mixtón, caballero intachable del Santo Sepulcro de Jerusalén; relojero y astrónomo, jardinero, musicólogo perdido, tocador de piano medianito, bebedor de cuatro o cinco caballotes de tequila a diario, y la lista puede seguir por páginas,,,”

Lo anterior es un adelanto de la novela río que este e prepara y que se llamará Antes de María, suite tapatía. Se publicará como de autor desconocido, bajo el seudónimo de Nemo, ahora mi nombre es nadie.

**

Proa a París, llueve o truene. Avanzan los preparativos. Bonjour tristesse,,, (tristesse, je vais vous vaincre).