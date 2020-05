Diario de un espectador

Atmosféricas. Zorba el viejo cumplió hace algunas semanas noventa años. Zorba el joven tiene setenta y tres años. Su humilde discípulo meros sesenta y tres. Suman entre los tres doscientos veintiséis años. El jardín tiene apenas noventa y cuatro años, y el jazmín bien que lo sabe. El jazmín es ahora un torzal que hubiera pasmado al mismo Miguel Ángel al ver que a su lado palidecen las columnas salomónicas de la basílica de San Pedro.

**

Vamos a ver. La fotografía describe a una muchacha en el éxtasis, a hombros de sus adoradores. Es la diosa de 1967, quizá en Woodstock. Trae de fuera una maravillosa chichi y flores en su pelo suyo de ella. Una imagen de la gloria, del implacable deseo, de la victoria siempre efímera frente al a tiempo crudelísimo. Una imagen absolutamente inolvidable. El himno que entonces cantaban los jóvenes es el gran éxito de unos One hit wonders: The Youngbloods: Get together. Va una traducción, junto con el vertiginoso deseo de haber estado allí, contemplando la artera chichi, adorando a la diosa definitiva de nuestras juventudes, ay, hace tanto tiempo idas..

**

Todo está en su mano temblorosa

Sólo una llave abre los dos corazones

Que están a su disposición

Vamos gente ahora

Con la sonrisa en su hermano

Todo el mundo se reúne

Para tratar de quererse unos a otros orita

El amor no es más que una canción que cantamos

Sin temer ahora la forma en que moriremos

Puede suceder que se abra el anillo de montañas

O que los ángeles lloren fuego

A pesar de que el pájaro está en vuelo

Y no puedas saber por qué

Algunos pueden venir y otros no pueden

Seguramente pasará

Cuando El que nos dejó aquí

Vuelva a nosotros desde el pasado

No seremos más que un instante solar

desapareciendo en la hierba

Si oyes la canción que canto

Comprenderás al oírla que

ustedes tienen la llave para el amor y el miedo

