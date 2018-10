Diario de un espectador

Atmosféricas. De lejos vendrá el jardín, luego de viajar por tierras remotas. Casi no cabía en el avión: el abundante jazmín se enredaba en el pelo de las azafatas, el arrayán tuvo que acomodarse en el pasillo y los lirios se negaron a ocupar los gabinetes de arriba y exigieron su lugar en los sillones catrines de adelante. El gato arañó a una señora gorda y escogió una silla de la tripulación para vigilar el vuelo. El viejo jardinero, Alexis Zorba –miembro de lujo del club L-Z- gestionó hábilmente su admisión en la cabina de los pilotos. Desde allí fue dando instrucciones para el vuelo y realizó sus acostumbradas observaciones. Fue todo un espectáculo cuando el jardín descendió del aeroplano en Turilia y se agrupó en perfecta formación en la sala de migración. El pasaporte era el olor de cada árbol, de cada planta: todos libraron la barrera sin problemas. Ya afuera, el jardín se desapareció y se fue por su hebra a vagar por todo el país. La última vez que se le vio estaba, au grand complet, en la nave del templo de Baco en Baalbek. Afortunadamente Zorba y el gato están al mando de la peregrinación. Es hora que el contingente no regresa.

**

Chance encounter relatado por uno de los Limonov. Eran las dos de la mañana y dos insomnios se cruzaron: intermitentes noticias en la noche cruzaron sus destinos. La cita entonces fue a las dos y media de la madrugada, a la vera de la pérgola. Dos vasos de acero jamás lavados, un pomo de tequila, una botella de agua: herramientas de la errancia. Dos horas justas para seguir construyendo la fraternidad, para tratar de decir lo indecible, para hablar de pechos de mujeres en combate, de arquitecturas por San Gabriel, de Altímer y Turilia, de la vida que se va. De saber que se era ejemplo de lo que Tolkien dice en un poema indeleble: No todos los que se dan a la errancia están perdidos. Así, medio pomo de tequila después, Roxy Music dejó de tocar, Alain Bashung calló, y la noche siguió su deriva de barco enceguecido y fiel.

**

Una pluma por la vida. Todo es vuelo y resplandor frente al diminuto jardín triangular. Habría que llegar con alguien y contar los saldos de la errancia, las heridas en la batalla, los fulgores entrevistos. La muchacha oye, asiente, a veces reprueba gentil los excesos. El corazón se encabrita entonces y lo inefable envuelve el cuarto que una tapicería suntuosa, llena de pájaros, preside. Té, un elixir anaranjado, el tiempo que se comprime y explota. If you go to San Francisco/ be sure to wear feathers in your hair.

**

Hay canciones que marcan de por vida. Son como heridas luminosas que escuecen por siempre, y que si se tiene suerte, se recuerdan en el momento preciso, y salvan, hacen entender, son consuelo y espuela para demorar el viaje. Claves, mensajes en una botella milagrosamente llegada a las playas del ánimo. Y a veces, hasta se puede compartir esa chispa, establecer una secreta fraternidad con otros: silbándola, cantando fragmentos, transcribiendo el poema que es su letra. Va una canción así de los Héroes del silencio. Se llama, exactamente, La chispa adecuada. Con la que todo arde, como quería Kerouac…

Las palabras fueron avispas

Y las calles como dunas

Cuando aún te espero llegar

En un ataúd guardo tu tacto y una corona

Con tu pelo enmarañado

Queriendo encontrar un arcoiris infinito

Mis manos que aún son de hueso

Y tu vientre sabe a pan

La catedral que es tu cuerpo

Eras verano y mil tormentas

Y yo el león que sonríe a las paredes

Que he vuelto a pintar del mismo color

No sé distinguir entre besos y raíces

No sé distinguir lo complicado de lo simple

Y ahora estás en mi lista

De promesas a olvidar

Todo arde si le aplicas la chispa adecuada

El fuego que era a veces propio

La ceniza siempre ajena

Blanca esperma resbalando por la espina dorsal

Ya somos más viejos y sinceros y qué más da

Si miramos la laguna como llaman a la eternidad

De la ausencia

No sé distinguir entre besos y raíces

No sé distinguir lo complicado de lo simple

Y ahora estás en mi lista

De promesas a olvidar

Todo arde si le aplicas la chispa adecuada

**

Es indispensable hacer otra vez el elogio de una superbanda que desde hace más de treinta años mantiene al alma en vilo. U2: you too, ustedes dos, tú también, es el nombre insuperable de la agrupación irlandesa, que así nos convida a sus vuelos y sus abismos. Tal vez no tan incidentalmente: los U2 son católicos. Treinta y cuatro años y corriendo que un conocido bailó con la recién nacida en brazos todo a lo largo de uno de sus primeros discos: Sunday, bloody sunday. El par giraba, parece, como un derviche a través del perdido cuarto todo blanco. La muchacha que entonces era aquella niñita se hizo a la vuelta de los años bailarina. Pudiera ser que la semilla fuera sembrada en aquellos giros enloquecidos de pura felicidad. Pure bliss. Así, el aporreado tocadiscos entrega impromptu, como siempre, una prendida composición de Bono y compañía. Se llama Always. Va ensayo de traducción, mientras The Edge suelta salvajes acordes:

Ahora aquí

ido mañana

rompe el hueso, llégale a la médula

para ser la abeja y la flor

antes de que toda dulzura se amargue

Lo que tenemos lo habremos de guardar, siempre

lo que hemos perdido no lo ocupamos, siempre

lo que sea que no te deja dormir, siempre

sé la flecha y el blanco

levanta tu cabeza sobre el parapeto

sé inseguro, sí, sé torpe

y no busques en los obvios lugares

el alma ocupa una bella compañera

Bájate de tu nube impoluta, siempre

Dios no tratará con los soberbios, siempre

y si sueñas entonces sueña en alto, siempre

eternamente tuyo, siempre

Te deseo, te deseo, te deseo

Tocando el otro lado

quise estar enamorado

quise llamarte

Dices conócete a ti mismo, siempre

no quieras hallarte en alguien más, siempre

y siempre ve con cuidado, siempre

espérame, voy tarde, siempre

es éste el momento que compartimos, para siempre

vuelve cada canción en una plegaria, siempre

ahora y por siempre

por siempre por siempre por siempre por siempre

jpalomar@informador.com.mx