Diario de un espectador

Atmosféricas. Un norte arriba al valle de Atemajac. Los termómetros rondan el cero. Toda la noche hizo el aire sus tropelías. Un plano largo extendido bajo la pérgola, y anclado con una larga serie de piedras, amanece en los jirones de su propio naufragio: buenos augurios. Con la ayuda del maestro jardinero es necesario rearmar los retazos, acomodar más piedras. Trabajosamente el trayecto dibujado vuelve a tomar forma, y al paso, el maestro hace dos o tres observaciones certeras y sabias. La hojarasca va y viene, el guayabo interperrito enseña su mejor cara. Ciertas plantas se arrebujan como pueden bajo el amparo del destartalado invernadero. Llega un amplio ramo de lirios. El rojizo resplandor, desde una callecita de la Rive Gauche, las recibe, sonriente e impasible.



El Dalai a diez metros. Por alguna razón regresa el recuerdo de una vez fortuita en que, desde las primeras filas del Auditorio Nacional, la increíble irradiación de bondad, sabiduría y humor del santo transfiguraron, otra vez, la vida. Eran los días del bronco cabeceo del navío, de las olas y sus revolcadas, de las noches que ardían por las dos puntas (y lo dijo Roxy Music: Both ends burning…). Eran los días de la lámpara incierta, de los acertijos irresolubles, de las estancias en la casa inolvidable del Camino a Toluca o la de la calle de Durango, de más batallas por el jardín de Tacubaya, del concurso de los quinientos perdedores -y, por cierto, de dos que ganaron, sin distinguir nunca el triunfo y la derrota, esos dos impostores. Dos horas con el Dalai Lama, sin percibir gran cosa lo que se decía. Era más bien la mera presencia, un sereno gesto, la sonrisa pronta: y la paz que descendía, ay, siempre intermitente. Dicen que En busca del tiempo perdido, iba a ser titulada por Proust Intermitencias del Corazón: pues eso, como diría el Forges. Pero bien que alguien se acuerda de la multitud todavía pasmada y alegre que desembocaba, al final de la séance, a un Paseo de la Reforma como más verde, más hospitalario, más vivo.



Peter Murphy: Jungle Haze. No es solamente la voz, es el fraseo, los énfasis sutiles o brutales del barítono. Murphy es una de las voces centrales del rock, desde los tiempos de Bauhaus hasta los que corren. Va conjetural traducción:



Niebla de selva



Me sonríes

Con tus ojos extraviados

Tembloroso de lo que digas

Tu burdo paraíso del deseo de la errancia

Tu oro

Sólo frío, frío acero



¿Dónde el amor en esa

Niebla de selva?

Edificas templos

Hechos de arena



Les ordenas

Besar tus pies

Cuando eres tú quien debería besar su mano

Dado ese paraíso de espeso polvo

Tus deseos

Tan límpidos todavía



Dónde el amor en esa

neblina de selva

Construyes templos

Hechos de arena

Abandona tu ciudad

Abandona tu sueño

Deja al silencio mecerse



Ven a oír

Mecerse al silencio

Deja al silencio mecerse



La caída. La cámara lenta se enciende cuando el equilibrio se extravía. El que cae comprueba cómo su cuerpo se abandona a la gravedad, cómo el mundo gira con una inesperada lentitud. Mientras el trayecto rumbo al centro de la Tierra sucede acuden mil hipótesis en la mente aturdida, y sin embargo lúcida. ¿Será fatal el porrazo, habrá fracturas y contusiones, se romperá la mesa que acaba de volar por los aires? ¿La causa del tropiezo fue esa maceta pequeña junto a la pilastra o la cinta del zapato desamarrada? ¿Será épico el papelón o se perderá en la refriega de la fiesta? ¿Por qué este viaje se hace tan largo y, sobre todo, por qué hay este extraño placer de flotar por riesgosos y relativos -Einstein- instantes en la incertidumbre y la entrega incondicional al destino? ¿Fue un asomo de eternidad o una remota ilusión? Todo en cámara lenta. Misterios de lo que pesa.