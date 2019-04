Diario de un espactador

Atmosféricas. Emanaciones de calor suben de los pavimentos ardientes. El trayecto del sol marca exactamente el trazado de las calles que –como diría Borges- ahondan el poniente. Las bandas de sombra, adelgazadas, se arriman al refugio de los muros, se acogen al amparo de las arboledas que esperan el cambio de temporada. Sobre la avenida interminable la congestión se extiende hasta donde la vista da, y más allá, al fin el campo va estableciendo su dominio. El jardín paciente espera al final del camino, y sus penumbras antiguas son ahora el oasis que hace avanzar las caravanas. Una invisible línea, imbatible, junta el portal con la huerta cercana, con la ribera del río incesante. Por encima de techumbres y muros de fortuna la vista abraza los cañaverales sin término. A ratos, los volcanes conceden a quien los busca el augusto perfil de sus cumbres.

**

Por mientras, el otro jardín resiste con benevolencia el embate de las jóvenes ansias. Las plantas enderezan su estampa con mansa bravura. El viejo jardinero mira, entiende, sigue con sus trabajos invariables. Dos guayabos se asoman para atestiguar lo que el tiempo trae. Pájaros peregrinos dejan sus cantos innumerables prendidos en las frondas de la enredadera más roja. Al son de sus canciones parece acordarse el orden minucioso que va tejiendo los días de un jardín en el discreto esplendor de las épocas de sequía. Una leve vibración en la superficie del agua de la pila completa el relato de la estación. La luz avanza y prolonga su resplandor al fondo de las tardes que llegan ahora más lejos.

**

Quedan, de tanto fuego y tanta llama, algunos dibujos sobre el muro. Son los testigos de intentos y comienzos, de apuestas que luego se extenderían en los años. Geometrías rigurosas, vuelos entrelazados de la imaginación en ascuas. Luego viene la lenta reflexión, el recuento de aciertos y yerros, la alegría de las certidumbres duraderas. Una casa, por ejemplo, cuyos muros profundizaron sus huellas hasta dar con un suelo propicio, cuyos trazos son la cuenta de los días por venir.

**

Margueritte Yourcenar, en una carta a Jeanne Carayon, citada por Martín Casillas:

“Me atreveré a decirle que no pienso tanto en la vejez. Nunca creí que la edad fuera un criterio. No me sentía particularmente joven hace cincuenta años (cuando tenía veinte, me gustaba mucho la compañía de gente mayor) y no me siento vieja hoy. Mi edad cambia y siempre ha cambiado de hora en hora. En los momentos de cansancio tengo diez siglos; en los momentos de trabajo, cuarenta años; en el jardín, con el perro, tengo la impresión de tener cuatro años.”

**

Days of open hand. Va para veinte años de aparecido, y este álbum de Suzanne Vega regresa algunas veces a la memoria. Una voz cuya vibración perdura, acentos intransferibles, una atmósfera que guarda intacta la huella del tiempo que ha pasado. Días de la mano abierta: la que recoge el aire de los días, la que entrega en estas cuantas canciones un recuerdo difuso, y misteriosamente nítido, que alcanza hasta el presente. Cada quien trasporta en el ánima las músicas que lo conmovieron, las armonías que acompañaron, y acompañan, el camino que ahora sigue.

**

