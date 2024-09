Día clave para la democracia y los demócratas

Hoy, 10 de septiembre, es un día crucial para la democracia en México y para los demócratas en Estados Unidos. De concretarse la intención de la mayoría de Morena en el Senado de la República, durante la sesión legislativa de hoy se dará primera lectura al dictamen de la reforma judicial y posteriormente se citará a una segunda reunión para su discusión y posterior aprobación. Mientras que en Filadelfia, Pennsylvania, se llevará a cabo el primer debate entre el ex presidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris, donde podría quedar “sellada” la disputa por la Casa Blanca.

Aquí en México el oficialismo quiere darle “salida rápida” a discusión y aprobación de la reforma judicial, confiados con el antecedente que están a un voto de alcanzar la mayoría calificada y que la semana pasada presumieron ya estaba “asegurado”. Sin embargo, hoy el nuevo argumento morenista es que con los 85 votos que tienen es suficiente para la aprobación, cuando los antecedentes en la misma Cámara con otros asuntos es de 86 votos si es que están presentes los 128 senadores. Lo primero que habrá que consolidar, es que los 43 votos de la oposición se mantengan firmes en la posición y se dé la debida interpretación a la discusión de los 85 votos que seguramente será debatido. En eso estará sustentada la continuidad de la democracia y el futuro de México en muchos sentidos.

Ahora bien, con nuestros vecinos del norte, lo que parecía una carrera perdida para el partido Demócrata cuando Joe Biden aspiraba a reelegirse y Donald Trump aparecía como fácil ganador de la elección en noviembre, cambió radicalmente cuando declina a la nominación y deja el camino abierto a la vicepresidente Kamala Harris, quien despegó con la Convención Nacional Demócrata y se proyectó a niveles que muchos no esperaban. Hoy, de acuerdo al promedio nacional de encuestas, Harris tiene 2 puntos de ventaja sobre Trump -49% vs 47%-, aunque la prestigiosa encuesta de The New York Times y Siena College muestra una tendencia favorable al ex presidente, quien aventaja por 2 puntos a la vicepresidenta. Un 78% de los indecisos -quienes pueden definir la contienda- dicen que “no conocen a Kamala”. Así que, en el debate de esta noche, Harris tiene la oportunidad de demostrar sus habilidades, sus fortalezas y esconder sus debilidades, ante un Trump muy hábil en la confrontación, pero por su capacidad de mentir y con muchos “ángulos” débiles por su reciente historial criminal, -ante una hábil fiscal- puede quedar “sepultado” y ella catapultada. El “cara a cara” será el convencer o morir para la vicepresidenta. Y de ser lo segundo, será el “adiós” anticipado de los demócratas de la presidencia.

Así que, hoy es día clave para la democracia en México y la permanencia de los demócratas en la Casa Blanca.

¿Usted, qué opina?