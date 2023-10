“Después de la calma viene la tempestad”

No sé si mi solitario lector opine igual que yo, pero esta semana no se movió políticamente nadie que tuviera una posibilidad, aunque fuera remota, de ocupar algún hueso de más categoría que cuico de crucero; ignoro si decidieron dejarle la semana a las notas sobre la llevada de la imagen de la Virgen de Zapopan, a la mejor derramarían alguna lágrima de envidia al mirar la convocatoria de la imagen, pero nadie con posibilidades de agarrar hueso se movió con probabilidades.

En cuanto a lo federal, como que a nadie le interesa lo que anuncia la doctora Claudita que, elegida por el pueblo, ahí la va llevando para que no la critiquen por la caída del metro o su mal gobierno, lo que no es novedad, porque no hay ni ha habido de otros; la única duda que cabe es si su jefe de Policía, con muchas cualidades pero sin el voto bueno, que al parecer está a favor de ese científico e investigador, parece que prefiere, como la doctora, sacrificar por nosotros su haber científico y entregarse al servicio público: el amor a la ciencia vencido por esa ansia de servir a sus semejantes.

La candidata al movimiento opositor, la senadora Gálvez, que tampoco creo que sea buena gobernante, pues ahí anda haciendo su luchita porque sabe con certeza que lo importante no es triunfar sino andar entre la bola. De ambas no sé cuál gane, pero Claudita trae mucha más lana que las otras y, según sus partidarios, es más sexy que su rival, porque parece irremediable que solo estas tienen alguna probabilidad de llegar; no hay más cera que la que arde y al parecer con más probabilidades la primera que la segunda.

Desde luego, ahí anda Ebrard, que dice que no se quiere salir de Morena, sin enterarse de que ya Morena se salió de él y a la mejor a final de mes decidirá si se va, unos dicen que a Movimiento Ciudadano, donde algunos creen que la haría, lo que yo considero sería posible solo si se juntan con el verde (que tradicionalmente se alía con el que va a ganar) y creo todavía no le dice su precio a Morena. Y entonces podría haber tres alianzas: Morena y Partido del Trabajo, con el apoyo económico de la presidencia; la alianza de PRI, PAN y PRD, mientras Alito no consiga mejor socio, y MC y los verdes, aunque desperdiciaron a Alfaro, lo que pasará si es que sucede lo que he dicho, si no, pues no.

Queda en Jalisco la pedacera del Estado para gobernador, senadores, munícipes y diputados en que, a decir verdad, la caballada se ve muy flaca; aunque si le buscan bien, capaz que haya alguien servicial, lo que ya es algo, ya que buenos no van a encontrar, o cuando menos hasta ahora no han encontrado alguno.

