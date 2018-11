Despierten a los emecistas

Estamos a unos días del principio de un cambio de época. Los ciudadanos están expectantes, los mercados ansiosos, los “fifís” enojados, los “chairos” más, los panistas no se hallan, a los priistas no les cae el veinte (es que siguen despachando), los perredistas desaparecieron y los emecistas no se han dado cuenta de la enorme ventana de oportunidad que se les abre.

¿Están dormidos? Les están dejando el camino libre y ellos no se dan por aludidos.

Un nuevo modelo de Gobierno está por comenzar y todo indica que demolerá lo que parece ya un arcaico pluralismo partidista, modificará la relación entre poderes e, incluso, el agujerado sistema federal. En otras palabras: cambiará radicalmente el sistema político mexicano.

Me estoy refiriendo al escenario nacional, por supuesto. Un escenario en el que un nuevo Gobierno, con mucho apoyo popular y reconocida legitimidad en las urnas, cambiará las recetas para ser poder y ejercerlo sin que los partidos tradicionales puedan, siquiera, ser interlocutores. Están destruidos.

Desde afuera se ve claro: este escenario abre a Movimiento Ciudadano una oportunidad histórica. No tiene la división del PAN ni los dilemas psicológicos del PRD, es ajeno a la depresión del PRI y ni se entera de las broncas de crearse como un nuevo partido. ¡Ya con eso está de gane! Puede plantearse una personalidad clara en las Cámaras federales y dibujarse un rostro desde Jalisco para otros estados. No tiene la fuerza para ser el adversario, ni para ejercer un veto, pero sí para ser una voz de Oposición libre y aglutinadora. Ojo, no estoy hablando de Enrique Alfaro (aunque sea pilar, su papel tendrá otra lógica); estoy hablando de lo que Alfaro ya hizo con un equipo político dentro de un partido preexistente, de las alianzas que los emecistas hicieron con potentes grupos políticos -como el grupo UdeG- y de la oportunidad que se les abre como oposición en el país.

Tienen todo para ser el partido con más libertad y responsabilidad política en la oposición, para hablarle a la clase media del país

Como si necesitaran más suerte, los emecistas tienen pujantes y experimentados perfiles. En la Cámara de Diputados, el reconocido ex rector Tonatiuh Bravo Padilla coordina a los legisladores de su partido, y en el Senado, Clemente Castañeda hace lo propio.

Tienen todo para ser el partido con más libertad y responsabilidad política en la oposición, para hablarle a la clase media del país, para abrir espacios de diálogo con la izquierda huérfana y con los liberales preocupados. Tienen todo, además, para ser interlocutores tanto con la mayoría legislativa como con el Gobierno federal entrante, pues no están desacreditados de antemano.

Tienen todo, todo… excepto urgencia y sentido histórico. Como si no avizoraran una sacudida mayor en el sistema político mexicano, traen su lista de proyectitos legislativos de tubería menor que, muy aplicados, trabajaron desde antes. Pero el país está cambiando y más les vale que dejen de hacer la minucia que están haciendo y se pongan a pensar en serio sobre el Poder Judicial, los partidos políticos, el sistema electoral, el federalismo y la relación entre poderes. Nomás para empezar.