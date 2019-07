Desgarramiento moral profundo

Si bien el dato estadístico que proporciona la UNICEF con respecto a las víctimas mortales de menores de edad, chicas y chicos corresponden al año 2017 y que alcanzan la espantosa cifra de 122 muertes por mes, no resulta incongruente suponer que esta horrorosa cifra se ha venido incrementando durante el pasado año y lo que ha transcurrido de éste.

Al margen de números, esta dolorosa realidad exhibe a un país que navega, sin parar, en las cada vez más turbulentas aguas de la violencia ubicada en la sima de la crueldad. El asesinato de niñas y niños, en muchos de los casos antecedidos de tortura física y sexual, resultan inconcebibles y probatorios del más abominable desgarramiento moral y en consecuencia social.

México camina sin interrupción a una condición de tal descomposición por la imparable violencia que los sueños infantiles son ahora francas pesadillas, estamos ante un fenómeno que corroe hasta la destrucción de la calidad de vida de todos, dije todos, los que componemos el tejido social, convirtiendo el futuro en un escenario compuesto por un territorio miserable e inmisericorde.

Los grupos delictivos, de todo jaez, organizados o no, poderosos o no, se han venido por un lado fortaleciendo, por el otro aumentando a raíz de la desorganización y muestras de falta de rumbo de las autoridades correspondientes a lo largo y ancho del territorio nacional, con todo respeto el Presidente AMLO se ha especializado en crear realidades tramposas, por cierto no solo en este tema; en otra palabras se ha dedicado a tratar los síntomas no de la enfermedad.

La galopante violencia aumenta debido a que para combatirla los órganos de justicia han sido mancillados por intereses espurios y para colmo las fuerzas del orden actúan sin el acompañamiento de opciones morales fenómeno que se convierte en otro caldo de cultivo para la corrupción.

Numerosos grupos de jóvenes seducidos por la ambición al poder y al dinero huyen de un esquema de vida que genera ambientes hostiles y alienantes ajenos a la práctica de valores acarreando, a su vez, comportamientos cada vez con mayor énfasis en la crueldad.

Han pasado 15 años que se “declaró la guerra contra el narcotráfico”, tiempo en el que se ha venido generando un crecimiento sin control de homicidios. El fenómeno de los asesinatos de menores de edad significa que México, país, esta convertido, ahora mismo en un territorio cuyos valores morales y sociales están desvirtuados, negados e incluso corrompidos.

Ante esta caótica condición el punto máximo de abominación, de la indignidad, sin duda es la tortura y homicidio practicada contra los menores. Dramático y lastimoso este tipo de violencia, peor aun que no se vislumbran esperanzas para terminar con ella, mientras esto sucede el gobierno se encuentra atrincherado en su mutismo.