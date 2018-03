Descafeinado

La Selección mexicana regresa a la imponente casa de los Dallas Cowboys para disputar el segundo partido de la Fecha FIFA, en donde se medirá a la Selección de Croacia. La negociación para concretar este partido se prolongó un poco más de lo habitual, recordemos que la empresa SUM anunció primero las sedes de Santa Clara y Arlington para los partidos del Tri en la Fecha FIFA, después confirmó a Islandia como el primer sinodal, varias semanas después se informó que el conjunto balcánico sería el otro contrincante del equipo mexicano.

El medirse ante los croatas fue bien aceptado en el entendido que al ser Fecha FIFA se presentarían con equipo completo, contando con integrantes de reconocida calidad.

Croacia goza de un mayor cartel que Islandia, por lo tanto el enfrentamiento más atractivo sería el que se disputaría en territorio texano. Adicionalmente, de los partidos que a la fecha tiene programados el Tricolor antes del Mundial, Croacia es el que tiene el potencial más cercano al de los contrincantes que tendrá México en Rusia, por lo mismo la interrogante de cómo se comportaría el Tri en este importante ensayo previo a la Copa del Mundo.

Juan Carlos Osorio también lo consideró así, ante Islandia dispuso de variantes en el esquema táctico y dosificó la actividad de los que sabemos serán sus titulares, deduciendo que ante los croatas presentaría la versión más cercana a la que habrá de iniciar en Rusia.

En su conferencia de prensa posterior al partido del viernes el colombiano, manifestó su deseo de medirse con lo mejor que tiene el conjunto de Zlatko Dalic, afirmando que ya tenía definida la alineación que utilizaría el martes, pero Osorio se va a quedar con las ganas, ya que el sábado se conoció que seis de las figuras croatas más conocidas iban de regreso a su casa: Luca Modric, del Real Madrid; Mario Mandzukic, de la Juventus; Nicola Kalinic, del Milán; Daniel Subasic, del Mónaco; Ivan Pericic y Marcelo Brozovic, del Inter de Milán.

Los clubes de estos jugadores le habrían solicitado a la Federación Croata que sólo disputarán un partido.

Dalic optó por su mejor cuadro para el encuentro ante Perú, por ello los jugadores mencionados ya no viajaron a Dallas.

Sin embargo, en el plantel croata se mantienen Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovasic (Real Madrid), Sime Vrsaljko (Atlético de Madrid), Dejan Lovren (Liverpool), Milan Badelj (Fiorentina), Marko Rog (Napoli) e Iván Strinic (Sampdoria) entre otros. En lo futbolístico hay un desencanto basado en el provecho que tendría el partido en sus condiciones originalmente pactadas.

Seguramente del lado croata habrá justificaciones, pero el daño está hecho.

Si la Selección gana habrá derrotado a los “suplentes” de Croacia, si pierde, habrá sido derrotada por los “suplentes” de Croacia y si empata no le pudo ganar a los “suplentes” de Croacia. Al menos así se suele decir y no se faltaría a la verdad, pero sí induce a demeritar el triunfo y subrayar el no lograr un buen resultado.

El Tri deberá sacarle provecho al compromiso, ya no serán muchos más los partidos de preparación que le restan a Osorio para lograr la puesta a punto de su equipo antes del Mundial.