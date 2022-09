Desafíos ante la pérdida de la salud

Son muchas las personas que he conocido, que al enterarse de que tienen una enfermedad importante desvanecen en brazos de la impotencia, el pesimismo, el miedo y la frustración de creer que ya no pueden hacer nada.

Se asustan tanto, que por momentos sólo les brotan lágrimas de sus ojos y aflora una enorme tristeza. En pocas palabras, se les cae el mundo encima. El futuro es un peligro que tienen miedo de vivir. El sufrimiento está latente por doquier, su vida, la de sus hijos, familiares y todos sus seres queridos, parecen diluirse en una realidad que se esfuma.

Ciertamente hay que acudir a especialistas de la salud, que te digan la verdad de lo que padeces, un buen y acertado diagnóstico es indispensable, como también tener más claro el pronóstico y posibles tratamientos.

Muchas cosas no estarán en tus manos, de acuerdo, pero si puedes hacer mucho por ti mismo. Y es nunca perder la esperanza, el optimismo, eso sí que está en tus manos. Lo que ya sucedió no lo podemos cambiar, la enfermedad ya está aquí, ya ni lamentarse es bueno. Ahora nos tenemos que concentrar en lo que viene, en lo que hay que hacer para al menos recuperar el buen estado de ánimo, que de cualquier manera será muy útil para avanzar en la recuperación del bienestar.

Hay muchos estudios que confirman que las posibilidades de recuperación, de enfermedades como el cáncer, la diabetes, un derrame cerebral o problemas cardíacos, es mucho mayor si tu ánimo es positivo y te mantienes de buena gana luchando.

Se trata de ser valiente y no acobardarse, pues va a hacer más daño que ahora te entristezcas y hasta deprimas, en vez de poner lo mejor de ti, y adueñarte de tu recuperación.

Es muy importante no tenerte lástima, y mucho menos dársela a los demás. Eso de que lleguen a pensar, aunque no te lo digan... "Pobrecito" la verdad no es nada agradable.

Hay que esmerarse lo más que se pueda, para no perder la fe en ti mism@ y saber que al fin y al cabo estás haciendo lo mejor que puedes. Estás luchando por tu calidad de vida, así que se note tu esfuerzo y gran espíritu por vivir.